رياضة

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
وتوفي خوسيه دينيس أفيرو عندما كان كريستيانو يبلغ من العمر 20 عامًا، وبالتالي لم يرَ الكثير من الإنجازات التي حققها رونالدو في مسيرته الحافلة بالبطولات. وتوج رونالدو بعد وفاة والده بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وبالكرة الذهبية 5 مرات وبلقب يورو 2016، وهو اللقب الأول في تاريخ البرتغال، كما توج بلقب الدوري
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لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

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كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

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