دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

كريستيانو رونالدو

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".

وتوفي خوسيه دينيس أفيرو عندما كان كريستيانو يبلغ من العمر 20 عامًا، وبالتالي لم يرَ الكثير من الإنجازات التي حققها رونالدو في مسيرته الحافلة بالبطولات. وتوج رونالدو بعد وفاة والده بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وبالكرة الذهبية 5 مرات وبلقب يورو 2016، وهو اللقب الأول في تاريخ البرتغال، كما توج بلقب الدوري

وتوفي خوسيه دينيس أفيرو عندما كان كريستيانو يبلغ من العمر 20 عامًا، وبالتالي لم يرَ الكثير من الإنجازات التي حققها رونالدو في مسيرته الحافلة بالبطولات.



وتوج رونالدو بعد وفاة والده بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وبالكرة الذهبية 5 مرات وبلقب يورو 2016، وهو اللقب الأول في تاريخ البرتغال، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وبلقب الدوري الإسباني مرتين وبلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة.



وأضاف النجم البرتغالي: "عائلتي رأت إنجازاتي، والدتي، أشقائي وابني، لكن والدي لم ير أي شيء، لقد مات صغيرًا"، وفي ختام حديثه أكد رونالدو أنه يعتزم الزواج بصديقته جورجينا رودريجز يومًا ما.



