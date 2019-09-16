رياضة

المصري يتدرب على شاطئ المحيط الهندي

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
أدى النادي المصري البورسعيدي مرانه الصباحي، اليوم الإثنين، على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات البدنية، خاصة المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، والتهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على أعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن كرته مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 27 كسر وادي العقدة وتمكن من تسجيل الهدف الأول له، بعدما نفذ سعيدو سيمبوري مخالفة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها وادي برأسية سكنت الشباك، وأضاف حسن علي الناشئ الهدف الثاني في الدقيقة 33، على أثر تمريرة، حيث أوقف الكرة بيساره وسدد بيمينه محرزًا الهدف الثاني. ثم واصل وادي تألقه وسجل
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لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
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إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.
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إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".
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عماد فتحي يعدد أسباب انضمامه للمصري

أبدى الوافد الجديد عماد فتحي، سعادته البالغة بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف فتحي صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لموقع ناديه، بأنه تلقى 7 عروض، لكن الفريق البورسعيدي كان اختياره الأفضل. وتابع عماد فتحي: "سبب انضمامي للمصري هو تاريخ وشعبية وجماهير النادي البورسعيدي، بجانب سعيه دائمًا للمنافسة على حصد الألقاب، وإيهاب جلال مدرب الفريق ساهم في إعادة بريق المصري من جديد، سننافس معه على جميع البطولات في الموسم الجديد".
ماشود سالي

ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
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