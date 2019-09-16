المصري يتدرب على شاطئ المحيط الهندي

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

المصري البورسعيدي

أدى النادي المصري البورسعيدي مرانه الصباحي، اليوم الإثنين، على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات البدنية، خاصة المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، والتهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على أعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 كسر وادي العقدة وتمكن من تسجيل الهدف الأول له، بعدما نفذ سعيدو سيمبوري مخالفة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها وادي برأسية سكنت الشباك، وأضاف حسن علي الناشئ الهدف الثاني في الدقيقة 33، على أثر تمريرة، حيث أوقف الكرة بيساره وسدد بيمينه محرزًا الهدف الثاني. ثم واصل وادي تألقه وسجل

وفي الدقيقة 27 كسر وادي العقدة وتمكن من تسجيل الهدف الأول له، بعدما نفذ سعيدو سيمبوري مخالفة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها وادي برأسية سكنت الشباك، وأضاف حسن علي الناشئ الهدف الثاني في الدقيقة 33، على أثر تمريرة، حيث أوقف الكرة بيساره وسدد بيمينه محرزًا الهدف الثاني.



ثم واصل وادي تألقه وسجل الهدف الثالث له والثاني لفريقه في الدقيقة 40، ثم قلص ماليندي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق إبراهيم علي، لتصبح النتيجة 3-1 للمصري.



ومع بداية الشوط الثاني، عاد وادي وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52، ولم تشهد أي خطورة حتى انتهت المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.



ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 28 سبتمبر الجاري، واقترب المصري من التأهل لدور المجموعات حال تفاديه الخسارة برباعية في مباراة الإياب.

