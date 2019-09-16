MBC تعلن إطلاق قناة جديدة.. وفيفي عبده مفاجأة

تطلق مجموعة MBC قناة جديدة خلال الفترة المقبلة، موجهة إلى بلدان المغرب العربي، تحت رئاسة محمد عبد المتعال، وتحمل الرقم 5 المتداول في تلك المنطقة

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

MBC

أعلنت مجموعة MBC السعودية عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم MBC5 وترفع شعار "قوتنا واحدة"، موجهة إلى بلدان المغرب العربي، في سياق خطتها الخمسية للتوسع والنمو، تحت رئاسة محمد عبد المتعال. ووفقا لبيان صادر عن المجموعة، فإن "القناة تحمل الرقم 5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزون حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق، ولعل مصطلح (خمسة وخميس) الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالع، هو خير تعبير عن معنى ومغزى رقم القناة".

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك، فإن "القناة الجديدة تسعى إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أخرى، كما يصب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب