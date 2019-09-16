MBC تعلن إطلاق قناة جديدة.. وفيفي عبده مفاجأة

تطلق مجموعة MBC قناة جديدة خلال الفترة المقبلة، موجهة إلى بلدان المغرب العربي، تحت رئاسة محمد عبد المتعال، وتحمل الرقم 5 المتداول في تلك المنطقة
أعلنت مجموعة MBC السعودية عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم MBC5 وترفع شعار "قوتنا واحدة"، موجهة إلى بلدان المغرب العربي، في سياق خطتها الخمسية للتوسع والنمو، تحت رئاسة محمد عبد المتعال. ووفقا لبيان صادر عن المجموعة، فإن "القناة تحمل الرقم 5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزون حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق، ولعل مصطلح (خمسة وخميس) الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالع، هو خير تعبير عن معنى ومغزى رقم القناة".
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك، فإن "القناة الجديدة تسعى إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أخرى، كما يصب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك، فإن "القناة الجديدة تسعى إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أخرى، كما يصب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة، خصوصا للشباب، ناهيك بتنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي".
ومن جانبه قال رئيس القناة محمد عبد المتعال إن "اللهجة أولا ستكون بيضاء بحيث تكون مشتركة بين جميع بلدان المغرب العربي"، مضيفًا: "نحن نتوجه لبلاد المغرب كما يوضح شعار القناة (قوتنا واحدة)، وهدفنا أن يجد كل فرد من أفراد العائلة المغاربية في MBC5 ما يصبو إليه من أنماط المحتوى الإعلامي، وما يصب في المصلحة العامة لبلاد المغرب، نسعى أن تزخر خدمة (شاهد.نت) للفيديو حسب الطلب، بإنتاجات مشتركة وحصرية لـMBC5، وبالشراكة طبعا مع منتجين من بلدان المغرب العربي. أما بالنسبة للإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فمن الطبيعي أن تحمل القناة الجديدة منظومة شاملة من المنصات الثابتة والمتحركة والتفاعلية، التي تصل إلى الجمهور المغاربي في كل زمان ومكان".
وينطلق البث الفضائي لـMBC5 مساء السبت 21 سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلها القناة بالموسم الخامس من برنامج the Voice، والذي سيكون متوفرا لجمهور بلدان المغرب العربي حصريا عبر قناة MBC5.
وتنطلق القناة ببرامج:
- الدار داركم: برنامج كوميدي تمثيلي، يستضيف عددا من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي. إنتاج شركة جو برو.
- جوابك دهب: برنامج مسابقات مسرحه الشارع المغاربي، يقدم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدم البرامج مراد العشابي. إنتاج شركة Cinetelema.
- أسرار النساء: فكاهي اجتماعي، يتمحور حول حياة وأسرار مجموعة من الصديقات، من بطولة: نجمة الكوميديا بديعة الصنهاجي، والممثلة المغربية مها البخاري، وماريا نديم، وسكينة درابيل. إنتاج شركة Cinetelema.
- خلي بالك من فيفي: برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددا من الفنانين المغاربة والعرب. من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.
- خالد وأحبابه: الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع.
- جلسات مع نجاة: برنامج فني اجتماعي، من تقديم المغنية المغربية نجاة أعتابو.
- جلسات فنية: إنتاج MED PRODUCTION.
- سترايك مع حمزة الفيلالي: تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي.
- ساعة سعيدة: برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.
- مسرح المغرب: ينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة تتواصل تباعا حتى رمضان المقبل.
يضاف إلى ذلك عدد من المسلسلات التي ستعرض تباعا خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها:
- "هي" من بطولة رشيد الوالي وزينب عبير.
- "اصطدام" الحصري المدبلج بطولة كيفانش تاتليتوغ.
- "دابا تزيان" بطولة محمد الجم.
- "قلبي نساك" من بدولة دنيا بطمة.
يضاف إلى ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية التي تعرض للمرة الأولى على الشاشات المغاربية.