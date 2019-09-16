وزير الإسكان: يجب سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
شدد وزير الإسكان الومرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالبا بأن تكون هناك طرقا مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
وأكد الجزار, ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.وقال صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه: "في القليوبية تم
وأكد الجزار, ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
وقال صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه: "في القليوبية تم تنفيذ 2514 وحدة وجار تنفيذ 682 أخرى، وفي الإسماعيلية، تم تنفيذ 40 وحدة وجار تنفيذ 200 أخرى، والسويس جار تنفيذ 2832 وحدة، وأسيوط تم تنفيذ 4 آلاف و824 وحدة وجار تنفيذ 4 آلاف و896 أخرى، والفيوم الجديدة تم تنفيذ 1368 وحدة وجار تنفيذ 168 أخرى، والعبور تم تنفيذ 1792 وحدة وجار تنفيذ 72 أخرى، والعبور الجديدة تم وجار تنفيذ 28 ألفا و752 وحدة، ومدينة بدر تم وجارٍ تنفيذ 38 ألفا و880 وحدة.