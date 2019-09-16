الدول العربية تحتاج 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

العمل - صورة أرشيفية

قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، مضيفا أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وأوضح أزعور أن تعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادي بنحو 3% خلال السنوات الـ3 المقبلة، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنويا، ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل

وأوضح أزعور أن تعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادي بنحو 3% خلال السنوات الـ3 المقبلة، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنويا، ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي، تماما مثلما يتعاون مع جهات أخرى في العالم، للعمل على تعزيز الشمول المالي.



وأكد أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية، ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة على تحقيق الشمول المالي، وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة كافة الفئات خاصة المهمشة.



