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الدول العربية تحتاج 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
العمل - صورة أرشيفية
العمل - صورة أرشيفية
قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، مضيفا أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأوضح أزعور أن تعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادي بنحو 3% خلال السنوات الـ3 المقبلة، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنويا، ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل
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منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
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بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
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وزيرة التخطيط: رصد 6.3 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام الوزارة بالمشروعات المعنية بخدمة المواطنين في المقام الأول، خاصة ما يقدم منها خدمات صحية وتعليمية، مشيرة إلى استعدادات الوزارة بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المستشفيات حرصًا على تقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر، موضحة أن هذا يعد المحور الرئيسى القائمة عليه مبادرة «حياة كريمة» التي دعا إليها رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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كل ما تريد معرفته عن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه أمس الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، بهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية وتحقيق التنافسية والشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين. ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية الواعدة للبلاد، حيث تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
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السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
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السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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