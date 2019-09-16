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بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
الاستثمار في مصر - صورة أرشيفية
الاستثمار في مصر - صورة أرشيفية
قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر في ظل كونها أكبر الدول المستثمرة في مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، كما ناقش الجانبان التعاون في تمويل المشروعات التنموية خاصة في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية،
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البنك-المركزى

منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
العمل-لعدة-ساعات

الدول العربية تحتاج 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، مضيفا أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: رصد 6.3 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام الوزارة بالمشروعات المعنية بخدمة المواطنين في المقام الأول، خاصة ما يقدم منها خدمات صحية وتعليمية، مشيرة إلى استعدادات الوزارة بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المستشفيات حرصًا على تقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر، موضحة أن هذا يعد المحور الرئيسى القائمة عليه مبادرة «حياة كريمة» التي دعا إليها رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
سوق-الماشية (3)

كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
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