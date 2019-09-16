بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

الاستثمار في مصر - صورة أرشيفية

قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر في ظل كونها أكبر الدول المستثمرة في مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، كما ناقش الجانبان التعاون في تمويل المشروعات التنموية خاصة في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية،