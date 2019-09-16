رياضة

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
توتنهام
توتنهام
رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتشير التقارير الإسبانية إلى أن وكيل أعماله يتواصل حاليا مع ريال مدريد تمهيدًا لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يتحدث فيه الفريق الملكي بصورة مباشرة مع اللاعب، ولم يتقدم بعرض رسمي لتوتنهام لضمه. وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من
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لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
المصري‎ (5)

المصري يتدرب على شاطئ المحيط الهندي

أدى النادي المصري البورسعيدي مرانه الصباحي، اليوم الإثنين، على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات البدنية، خاصة المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، والتهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على أعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن كرته مرت بجوار القائم.
كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
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بوجبا‎

نجم ريال مدريد هدف اليونايتد لتعويض رحيل بوجبا

بدأ مانشستر يونايتد التحرك لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما أعرب الفرنسي في وقت سابق هذا الصيف، عن رغبته في خوض تحدّ جديد بعد وجوده في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع ربط اسمه بالانتقال إلى أي من ريال مدريد أو يوفنتوس، إلا أنه استمر في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وعانى من جديد من بداية ضعيفة للموسم من خلال تحقيق انتصارين فقط على حساب كل من تشيلسي وليستر سيتي والتعادل في مباراتين مع وولفر هامبتون وساوثهامبتون والخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس.
فياريال-ريال مدريد

8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.
إريكسن ‎

بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
هازارد-ريال-مدريد

إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.
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