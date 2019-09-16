إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

توتنهام

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن وكيل أعماله يتواصل حاليا مع ريال مدريد تمهيدًا لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يتحدث فيه الفريق الملكي بصورة مباشرة مع اللاعب، ولم يتقدم بعرض رسمي لتوتنهام لضمه. وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن وكيل أعماله يتواصل حاليا مع ريال مدريد تمهيدًا لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يتحدث فيه الفريق الملكي بصورة مباشرة مع اللاعب، ولم يتقدم بعرض رسمي لتوتنهام لضمه.



وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي في المقام الأول.



كما ارتبط اسم بول بوجبا أيضًا بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن الريال فشل في الوصول إلى اتفاق مع فريقه مانشستر يونايتد، الأمر الذي أدى إلى تحويل بوصلة الفريق الملكي تجاه إريكسن.



وبالتالي أصبح بإمكان إريكسن التفاوض مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لانتقاله إليه بالمجان الصيف المقبل.