السيسي يشهد أداء رئيس مجلس الدولة والنائب العام اليمين الدستورية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أداء اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع عقب أداء اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، إذ تمنى لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.

ومنح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، إذ أعرب عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالا في