جريمة

مصرع عامل على يد نجل سيدة شهّر بها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي مبيض محارة من قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بـ4 طعنات من سلاح أبيض في الرقبة والصدر، إحداها نافذة للقلب، على أثر مشاجرة عنيفة بينه وبين صديق بسبب تشهير المجني عليه بوالدة الجاني، واتهامها بممارسة الرذيلة وتشويه سمعتها في مكالمة هاتفية. البداية بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي في حالة خطيرة، نتيجة مشاجرة.
تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين مصرع "خالد. ا"، 24 عاما، مبيض محارة، مقيم بكفر العرب، متأثرا بجرح قطعي في الرقبة، وجرح قطعي نافذ في الصدر إلى القلب، وجرحين قطعيين بالذراع اليسرى. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن مرتكب
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قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
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مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
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جثة

طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.
كرة القدم

كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.
جثه -علي-الطريق (1)

قتل ابن عمه ولقي مصرعه بالخطأ أثناء هروبه بالدقهلية

أطلق شخص على نفسه الرصاص بالخطأ، اليوم الثلاثاء، في قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب هروبه من جريمة قتل صهره؛ إذ أطلق عليه النار، وتمكن من تثبيت سائق توك توك تحت تهديد السلاح، ليتمكن من الهرب، وعندما قاومه السائق وصرخ وتجمهر الناس، حاول الهرب، فأطلق على نفسه الرصاص بالخطأ وهو يقفز في صندوق سيارة نقل. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا بورود بلاغ عن عثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص بجواره سلاح ومبلغ 100 ألف جنيه.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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