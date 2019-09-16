مصرع عامل على يد نجل سيدة شهّر بها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

صورة أرشيفية

لقي مبيض محارة من قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بـ4 طعنات من سلاح أبيض في الرقبة والصدر، إحداها نافذة للقلب، على أثر مشاجرة عنيفة بينه وبين صديق بسبب تشهير المجني عليه بوالدة الجاني، واتهامها بممارسة الرذيلة وتشويه سمعتها في مكالمة هاتفية. البداية بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي في حالة خطيرة، نتيجة مشاجرة.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين مصرع "خالد. ا"، 24 عاما، مبيض محارة، مقيم بكفر العرب، متأثرا بجرح قطعي في الرقبة، وجرح قطعي نافذ في الصدر إلى القلب، وجرحين قطعيين بالذراع اليسرى. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن مرتكب