السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. ورحب السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم: إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا، وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا، تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية، سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأيضا: ميكو هالياس سفير جمهورية إستونيا، لينا ناتاشا ليند سفيرة مملكة النرويج، صديق سباهيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، نيكولاوس جاريليديس سفير جمهورية اليونان، دومينيك جوه كيان سويي سفير جمهورية سنغافورة.من ناحية أخرى، شهد السيسي، في وقت سابق اليوم، أداء اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين