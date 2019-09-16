رياضة

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
أنسو فاتي
أنسو فاتي
بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
ومن المرجح أن يغيب فاتي عن مباريات إيبار وريال مدريد وبلد الوليد وليفانتي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، كما سيغيب عن مباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا. وبات فاتي على أعتاب دخول التاريخ عندما يواجه برشلونة نظيره بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك هذا الأسبوع. ففي حال تمكن فاتي البالغ
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توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
المصري‎ (5)

المصري يتدرب على شاطئ المحيط الهندي

أدى النادي المصري البورسعيدي مرانه الصباحي، اليوم الإثنين، على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات البدنية، خاصة المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، والتهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على أعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن كرته مرت بجوار القائم.
كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
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برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
فالفيردي

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
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