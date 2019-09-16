فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

أنسو فاتي

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.

ومن المرجح أن يغيب فاتي عن مباريات إيبار وريال مدريد وبلد الوليد وليفانتي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، كما سيغيب عن مباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا. وبات فاتي على أعتاب دخول التاريخ عندما يواجه برشلونة نظيره بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك هذا الأسبوع. ففي حال تمكن فاتي البالغ