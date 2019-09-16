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خطابات خان (2-2)

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
محمد خان
محمد خان
هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.
لقد تشكلت مخيلتهما معا بالسينما، وبدأت تُرسي نماذجها داخل هذا الخيال المفتوح والمتوثب لفعل مختلف وخلاق في الحياة. ربما جنبتهما السينما الانخراط في السياسة، وصنعت لهما، خاصة خان، بلورة أخلاقية يستمدان منها مبادئ وظلال مفاهيم الحياة الصعبة. جاءت السينما بالنسبة لهما كبديل عن الدين والسياسة معا، فنجد
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طائر-المالك-الحزين

مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟
هجرة-غير-شرعية

موسم العودة إلى الجنوب

عبقرية عنوان رواية الطيب صالح الرائعة «موسم الهجرة إلى الشمال» تكمن فى أن هجرات الطيور والحيوانات التى لا تملك القدرة على مواصلة الحياة فى الصقيع تتم عادةً فى بداية فصل الشتاء بالاتجاه جنوبا، حيث الدفء والطعام الوفير. أما الهجرات نحو الشمال البارد فلا يقوم بها سوى الإنسان عندما يفقد القدرة على مواصلة الحياة فى بلاده الجنوبية الدافئة، فيتخذ طريقه مُرغما نحو بلدان بعينها طلبا للرزق أو انطلاقا نحو الحرية؛ لكى يتخفف من القيود على عقله وجسده.
أحداث-11-سبتمبر

محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
الصين تحقق حلم البشرية على القمر

طلع البدر علينا ولا يزال... (3)

ما أحوجنا إلى نظرة منك سيدنا يا صاحب الهجرة.. -صلَّى الله عليك وملائكته- وما أشد احتياجنا إلى نفحة منك.. ولفحة منك.. وطاقة جديدة من آثارك ومآثرك ومأثوراتك ومروياتك وأطروحاتك، إنها (الحبل السري) الذي يريدون أن يقطعوه، سكاكينهم حادة وحارة ومسنونة، ومن يملك السكين فدونه مسكين، ونحن مسكونون بالأوجاع.. لكننا نقاوم ونقوم، حين تتجلى مناسبة من مناسباتنا الجوهرية فنتخلى عن الهوامش، ونتحلى بإيقاظ المزيد من الشعور القومي، وتؤجج فينا نار الولاء.
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محمد-خان

خطابات محمد خان «1 -2»

في الجزء الأول من الخطابات يتكلم خان في رسائله لصديق الطفولة والشباب، سعيد شيمي، أثناء سنواته في لندن، عن عنصرين أساسيين في حياته وقتها، وباقي حياته بالطبع: علاقاته المتعددة بالمرأة، وأيضا نهمه الشديد في مشاهدة الأفلام ورغبته الأشد في دراسة السينما. تقلص العالم من حوله، في ذلك الوقت، في هذين النشاطين: النوم مع النساء، والنوم مع السينما. ربما هناك رابط بينهما، وهو الرغبة الجاذبة والمتعة الناتجة، فإن كانت الرغبة والمتعة المتولدتان من العلاقة بالمرأة ملموستين ولهما أبعادها الحسية في نفسه، فالرغبة التي ستتولد من علاقته بالسينما، ما زالت في مرحلة المشاهدة فقط، أما الممارسة، في ذلك الزمن البعيد، فقد تجسدت عبر نشاطين نفسيين آخرين تفرعا منها.
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