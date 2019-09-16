خطابات خان (2-2)

علاء خالد

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.

لقد تشكلت مخيلتهما معا بالسينما، وبدأت تُرسي نماذجها داخل هذا الخيال المفتوح والمتوثب لفعل مختلف وخلاق في الحياة. ربما جنبتهما السينما الانخراط في السياسة، وصنعت لهما، خاصة خان، بلورة أخلاقية يستمدان منها مبادئ وظلال مفاهيم الحياة الصعبة. جاءت السينما بالنسبة لهما كبديل عن الدين والسياسة معا، فنجد

لقد تشكلت مخيلتهما معا بالسينما، وبدأت تُرسي نماذجها داخل هذا الخيال المفتوح والمتوثب لفعل مختلف وخلاق في الحياة. ربما جنبتهما السينما الانخراط في السياسة، وصنعت لهما، خاصة خان، بلورة أخلاقية يستمدان منها مبادئ وظلال مفاهيم الحياة الصعبة. جاءت السينما بالنسبة لهما كبديل عن الدين والسياسة معا، فنجد خان يقول لصديقه في أحد خطاباته المبكرة: "إياك أن تخون حبك للسينما". لا نعرف هنا بالتحديد ماذا يفرض علينا حب السينما، هل فقط أن يعملا بها، أم هناك مبادئ وأخلاق ما ترتبط بقوة بهذا الحب، فأي حب يفتح طريقا للخلاص، مثل عهد الصوفيين، ولو بشكل غير مباشر، كونه يحقق تبادلا روحيا وجسديا ومعرفيا مع "آخر" يوفر نسبة ما من الانسجام مع الحياة، والعيش فيها بشكل أفضل. ربما كانت السينما بالنسبة لهما لها هذا النصيب، بجانب حس العدالة الذي يقف وراءها، كون هذا العالم الذي تعرضه، وإن غاص في أقصى أشكال الرذيلة، تقف وراءه رغبة غير مباشرة في إصلاحه، وتحسين شروطه ووضعها في حدها الإنساني، وتوسيع مساحة تقبله.



***



تسلل المفهوم الأخلاقي لخان وسعيد شيمي عن طريق علاقتهما بالسينما، أصبحت المرجع الذي كلما اقتربت منه شعرت بالرضا والانسجام، وكلما ابتعدت عنه شعرت بالذنب. هذه الرابطة الأخوية التي يتأرجح فيها بندول النفس بين الذنب والرضا عن النفس، صنعتها السينما وجعلتها رابطا بينهما، وجعلت خطاباتهما تحف بهذه العبارات الخاصة بـ"الإيمان، الحب، الخطيئة، الإخلاص" وتقديس هذه الصداقة، التي تم التحميل عليها كأنها معادل أو رمز حبهما للسينما. ثم جاءت اللحظة التي اختبرت فيها قوة هذه "الرابطة"، وقت العمل على مشروع خان الأول المسمى "البطيخة" وكان سعيد شيمي هو الذي قام بتصويره، والخلافات التي دارت حوله، ولم يعد حب السينما وحده كافيا للَأْم الهوة التي حدثت بينهما، وإن عادت مرة أخرى لتأخذ طريقا جديدا بينهما.

في الخطابات التي يعقب فيها خان على الخلاف الذي ظهر في أثناء العمل بالفيلم الأول له، أنه كان لا يريد سوى الإيمان به كمخرج، ولا يريد من يناقشه، يريد إخلاصا تاما صافيا. وبدأ الشرخ يهز هذه "الأخوة" ويحيلها إلى "صداقة" حميمة، بها الآخر منفصل وليس متصلا كما في حالة "الأخوة".

***

يكتب خان عام 69: "السينما لا تزال تنبض في دمائي لدرجة أنني لن أنهزم مهما كان الثمن، فليس هناك طريق إلى الخلف، بل إلى الأمام دائما، بالنسبة لي السينما هي أنا وأنا السينما".

السينما بالنسبة لخان شيء مثل حلول ذات كبرى في ذات صغرى. هذا الكلام يقوله قبل ممارسته لها فعليا، ربما عوضه هذا الحلول الصوفي عنها، وبالتالي سمح بنمو هذه الذات الحالمة بداخله بدون أي صدام، وبدون رغبة في إخفاء نقصها أو تقزمها. بجانب التصميم في هذه الجملة السابقة هناك رغبة في القفز، الذي ليس بعده قفز، حتى يقطع على نفسه خط الرجعة من ترك السينما، فيتمثلها في روحه حاضرة دائمة.



***

دائما في الخطابات عتاب من خان لسعيد على عدم الرد السريع على خطاباته. يريد أن يلحم زمن الإرسال بزمن الاستقبال ليصبحا زمنا واحدا. طبعا الخطابات تعرض جانبا واحدا من الصورة وهو خطابات خان لسعيد، وليس العكس. ولكن تتضح رغبة خان الدائمة في أن تستمر العلاقة، بماديتها، وبعد سفر خان للندن، من خلال الخطابات، كفعل شعوري "متصل"، لم يؤثر فيه السفر والمسافة، ويحوله إلى فعل شعوري "منفصل". رابطة "الأخوة" تطمح دوما في إلغاء المسافة والاتحاد بالآخر وعدم الاعتراف بتقلبات الحياة.



***

ربما هذا السيل المتواصل من الخطابات في مدة زمنية قليلة، يعبر عن رغبة مشتركة بين خان وسعيد شيمي في أرشفة علاقتهما، كأن هناك تاريخا آخر يُصنع بأيديهما، أصبحا وبدون أن يحسبا ذلك، مؤرخين للفترة ولروابط الصداقة منذ الستينيات حتى الثمانينيات، فكثرة الخطابات لا تدل فقط على متانة/ حرارة العلاقة بينهما، بل على دور تاريخي كان الجميع وقتئذ منوطا به.



***



هناك حضور دائم للأهل داخل الخطابات، فالحدث العائلي بكل تفريعاته وتطوراته مذكور داخل الخطابات، فالكل ينمو داخلها سواء كان صغيرا أو مولودا، أو كبيرا، وهناك من يمرض، وهناك من يتزوج، وهناك من يشفى. حياة تنمو داخل الخطابات، وهناك خوف أن تنفصل هذه الحياة الخاصة بهما عن حياة العائلة، فظلت مصاحبة لها في كل تحولاتها فالصداقة أو الأخوة، بينهما، كانت لا تزال جزءا من هذا المجتمع الصغير ولم تنفصل عنه. نمت العلاقة بينهما واستمرت داخل حس الأمان الأسري.



***

هناك نقد دائم من طرف خان لـ"عقلية" سعيد شيمي، في آرائه عن السينما، وليس موهبته، وأحيانا سخرية منها. ربما في مكان آخر لن تتحمل أي علاقة هذا النوع من النقد، المصحوب بخفة دم، وعشم من طرف خان. ولكنه يكشف عن تقليدية سعيد شيمي في تلك الفترة، ونظرته الرومانسية للحياة وللسينما. كان خان يتهم سعيد في أقوى ما يعتقد بأنه يملكه، وربما هذا بداية الخلاف الكبير بينهما بعد فيلم "البطيخة".

ربما العلاقة نفسها كانت تسمح بهذا النوع من النقد والهزار الثقيل، فبعد هذا الخلاف، استمرت الخطابات، ليس فقط بقوة الصداقة أو متانتها، ولكن بوصفهما مؤرخين لن يتركا الفرصة لآخرين لكي يأخذا دوريهما، فاستمرت العلاقة بقوة وفاعلية هذا الدور الاجتماعي غير المباشر المتوازي بجانب "دور" الصداقة.



***

حدة خان في التعامل مع الآخرين، حدة فطرية، تصل أحيانا لدرجة إيذاء الغير، وأتصور أنها منزهة عن الغيرة، أو عقدة التفوق، ولكنها مرتبطة بنرجسية ذاتية ليس بها عقدة التفوق، وإن كان بها إخلاص شديد لنفسه، وحب لها.

***

يقول خان في فهمه لأزمة السينما المصرية، بسبب غياب الروح الخلاقة وراء التقنية، التي ترتبط ولا شك بأزمة الفكر الحديث في مصر، أو الجانب الأحادي الذي تم التحميل عليه حديثا:

"إن السينما المصرية لن تتقدم أبدا إلا حينما يصبح التكنيك السينمائي ليس إلا شيئا إضافيا، وتصبح السينما أدبا في حد ذاتها، فنا نقيا، رفيعا، يستخدم كما تستخدم الأعين والأيادي والأرجل، وليس معتمدا على نظرية أو تكنيك ما. فيلم (المومياء) فيلم جميل متقن ولكنه بارد، بلا مشاعر إلا في لحظات محدودة" (الجزء الثاني ص338).

***

ولأن خان ذهب للمكان الآخر/ الغرب، الذي نعتقد دوما أنه "كامل" وغير قابل للنقد كونه بعيدا، فنجد أن خان ينتقد بقوة نظرة سعيد شيمي المستشرقة لثقافته المصرية ومهاجمته لها، ونصيحة خان له بأنه يجب أن يحب "ثقافته" لأنه مش "خواجة". بينما سيظهر بعد ذلك أن سعيد شيمي ينظر لخان النظرة نفسها في أثناء تنفيذ فيلم "البطيخة"، بأن خان نفسه "خواجة"، وأن له طريقة تعامل مُنتقدة كونه استقر في الغرب. الغرب هنا أصبح له أكثر من معنى في الوقت نفسه، هو سلاح للآخر، وسلاح موجه للنفس.

أعتقد أنها نقطة قوة بالنسبة لخان، تعرفه على الغرب مبكرا، كونه لم يكسر "النموذج" ليعود ويتعرف بثقافته المصرية عن طريق الغرب، وإنما عايشها، ثقافته المصرية، مع ثقافات أخرى، لذا التحول لن يكون جذريا، لصالح ثقافة ضد ثقافة آخر، ولكن هناك فروقات بين الأشياء، الثقافات، وهي نوع متعدد من المعرفة التي تكونه وتميزه، وتميز سينماه.

***

شكرا للراحل محمد خان ومن بعده سعيد شيمي، هذا الكنز الإنساني والمعرفي.

...................................................................

* "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي"- الجزء الأول والثاني. إعداد وتعليق سعيد شيمي. الكرمة للنشر 2018- القاهرة.