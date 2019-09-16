الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء. وانخفض