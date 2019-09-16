بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

وزير الخارجية البريطاني

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حملت إيران المسؤولية عنه. وقال ترامب: "إن إمدادات النفط في السعودية تعرضت لهجوم، وهناك سبب يدفعنا