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بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حملت إيران المسؤولية عنه. وقال ترامب: "إن إمدادات النفط في السعودية تعرضت لهجوم، وهناك سبب يدفعنا
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]اوبك

أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
الاتحاد الاوروبي

بعد استهداف أرامكو.. أوروبا تدعو لعدم التصعيد

بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش في تصريحات صحفية: "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت محطتين للنفط في السعودية، وشددنا على أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا الهجوم". وأضافت كوتشيانتيتش: "من المهم لجميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة على الهدوء وضبط النفس".
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بوريس جونسون 2

بعد 7 أسابيع في الحكم.. جونسون يعلق في متاهة قانونية

7 أسابيع فقط مرت على بوريس جونسون في منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، لكن يبدو أن أفكاره حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استنفدت بالكامل. ليلة أمس الاثنين، أوقف جونسون عمل البرلمان، وجاءت هذه الخطوة بعد ليلة سيئة لحكومته، خسرت فيها تصويتين بالبرلمان، مما أضاف لخسائره الأربعة في الأسبوع الماضي. فبالإضافة إلى رفض اقتراحه بإجراء انتخابات عامة مبكرة، صوت البرلمان يوم الاثنين لإجبار كبار مساعدي جونسون على الكشف عن اتصالاتهم الخاصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعليق البرلمان، وهو أمر لن يؤثر على السياسة كثيرا، لكنه يمثل هزيمة محرجة لقائد جديد.
جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
بوريس-جونسون (1.) (2)

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
البرلمان-البريطاني

الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
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