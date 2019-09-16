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كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

صممته شركة صينية.. مكيف الهواء.. مزود بإنترنت.. يصل للأماكن ذات الكثافة السكانية.. يقضي على الزحام.. متوسط سعره 5 جنيهات.. تخفيضات لذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس
تحرير:محمد مجلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الأتوبيس الكهربائي
الأتوبيس الكهربائي
إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
بداية التعاقد تعود بداية التعاقد إلى 25 يناير 2018، إذ وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، عقدا مع إد هوانج مدير عام شركة BYD الصينية، وبحضور هان بينك الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، وتشو نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية
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رئيس-البورصة اسواق-رأس-المال تدعم-خطط-الدولة-لتحقيق-التنمية (2)

رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
افريقي يعمل في مصر

الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا للتعامل مع الهجرة

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن الدولة المصرية تحرص على تبني نهج شامل للتعامل مع الهجرةن يقوم على ربطها بالتنمية وتعظيم الفرص المرتبطة بها وتقليص التحديات، وموضوع الهجرة يحتل مرتبة متقدمة على الأجندة الوطنية، إذ يوجد 10 ملايين مهاجر مصري في الخارج، وتستضيف مصر حوالي 5 ملايين مهاجر غالبيتهم من دول تواجه نزاعات مسلحة وهم يعيشون جنبا إلى جنب مع المصريين، منوها إلى أن مصر ستستضيف في يناير المقبل أعمال المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة.
السيسي (1)

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. ورحب السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم: إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا، وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا، تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية، سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية (2)

تسيير14 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية.. اعرف الأسعار

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، الدفع بأسطول الأتوبيس الكهربائي "مكيف الهواء" والبالغ عددها نحو 14 أتوبيسا، والتي تم التعاقد عليها مؤخرا، ووصل أول أتوبيس منها مطلع العام الجاري، وتم تجريبه لمدة 3 أشهر قبل وصول باقي الدفعة المتعاقد عليها ودخولها الخدمة، لتكون أحد الحلول لحل أزمة المواصلات، وذلك مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة المهندس محمد زكريا، خطوط السير الخاص بالأتوبيسات الجديدة، إذ تقرر تسييرها على خطين الأول شرق المدينة والثاني بغربها.
هبوط أرضي - أرشيفية

إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

علوم البحار: ديدان شاطئ الدخيلة «ذباب منزلي»

تسلم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تقريرا من معهد علوم البحار التابع إلى جامعة الإسكندرية، صادر بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لفحص أسباب ظهور ديدان غريبة بشاطئ الدخيلة، والتي أثارت خوفا وقلقا بين المصطافين والأهالي، إذ أشار التقرير إلى أن هذه الديدان عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي" والذي يتكاثر بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفى فصل الصيف تحديدا، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وضرورة تنظيف مياه البحر والشاطئ.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

غرق وديدان وقمامة.. لماذا هجر السكندريون الشواطئ؟

ماذا أصاب شواطئ الإسكندرية؟ ولماذا باتت شواطئ كثيرة ممنوعا على المواطنين النزول فيها؟ فتحذيرات شديدة اللهجة يتناقلها المواطنون والزائرون والمصطافون وأبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، بينها ما هو إجباري وصادر عن المسؤولين أو توجيهات ونصائح يتناقلها المواطنون فيما بينهم، بسبب عدم جودة مياه البحر، إما بسبب وجود تجمعات كبيرة للقمامة داخل البحر، أو ظهور الديدان التي تسببت في غلق شاطئ الدخيلة، مما تسبب في عدم إقبال المواطنين على نزول البحر خوفا من التعرض لأية مخاطر.
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