كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

صممته شركة صينية.. مكيف الهواء.. مزود بإنترنت.. يصل للأماكن ذات الكثافة السكانية.. يقضي على الزحام.. متوسط سعره 5 جنيهات.. تخفيضات لذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس

تحرير:محمد مجلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.

بداية التعاقد تعود بداية التعاقد إلى 25 يناير 2018، إذ وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، عقدا مع إد هوانج مدير عام شركة BYD الصينية، وبحضور هان بينك الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، وتشو نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية

بداية التعاقد

تعود بداية التعاقد إلى 25 يناير 2018، إذ وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، عقدا مع إد هوانج مدير عام شركة BYD الصينية، وبحضور هان بينك الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، وتشو نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية برئاسة اللواء خالد عليوة، آنذاك، والشركة الصينية "BYD" لتوريد 15 أتوبيسا تعمل بالكهرباء وصديقة للبيئة، لتقديم خدمة متميزة والحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمدينة.

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في دراسة الجدوى والدراسة الفنية على الأتوبيس الكهربائي من يناير 2016، وأصدرت أول كراسة شروط ومواصفات، وتم نشرها على الشركات الوطنية في مناقصة محلية في نوفمبر 2016، ولم تتقدم أي شركة وطنية بعروض مناسبة، وفي يناير 2017، تم النشر عالميا واشترت 17 شركة عالمية كراسة الشروط وتقدمت 5 شركات بـ7 عروض كلها صينية، عدا عرض واحد من شركة إيطالية، وتم قبول 4 عروض كلها من شركات صينية، وفي يناير 2018، تمت الترسية على الشركة الصينية BYD ووكيلها شركة الأمل للتجارة الخارجية.

أول أتوبيس تجريبي

استقبل ميناء الإسكندرية أول أتوبيس كهربائى مكيف الهواء، في أكتوبر 2018، لتجربته قبل استيراد باقي الأتوبيسات وتم تحديد سعر التذكرة بـ10 جنيهات على طريق الكورنيش، ويبدأ من المندرة وحتى الكورنيش.

استلام 14 أتوبيسا

تسلمت مدينة الإسكندرية 14 أتوبيسا من الشركة الصينية في منتصف العام الجاري، وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تدشين الأتوبيسات الجديدة، في 25 يوليو الماضي.

خطوط السير

في 10 سبتمبر الجاري، دفعت هيئة النقل العام بـ15 أتوبيسا كهربائيا لدخول الخدمة، لتكون أحد الحلول لأزمة المواصلات مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة محمد زكريا، خطوط السير الخاصة بالأتوبيسات الجديدة، حيث تقرر تسيير الأتوبيسين على خطين، الأول شرق المدينة والثاني غربها.

الخط الأول عربات من محطة الرمل إلى منطقة الهانوفيل بغرب المدينة فينطلق من محطة الرمل، مرورا بمحطات الشاطبي والموقف الجديد وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش والعجمي وبوابة 8 حتى الهانوفيل.

والخط الثاني يبدأ من المعمورة وصولا إلى منطقة رأس التين والأنفوشي ببحري، ليمر على محطات المنشية ومحطة الرمل والشاطبي وكيلوباترا وسيدي جابر وجليم وسان ستيفانو وسيدي بشر والعصافرة وشارع أنور السادات "45" والرأس السوداء ومصطفى كامل، وأخيرا المعمورة.

الأسعار

أعلنت الهيئة تخفيض سعر التذكرة لتناسب جميع الفئات، إذ يتراوح سعر التذكرة من 3 إلى 8 جنيهات للفرد الواحد بحسب المسافة، على أن يدفع ذوو الاحتياجات الخاصة والطلاب 50% من سعر التذكرة، بينما يدفع حاملو كارنيه المحاربين القدماء ربع التذكرة فقط بواقع جنيهين فقط.

مواصفات الأتوبيس

يعمل الأتوبيس بالكهرباء، ويتميز بأن سعره يعادل سعر الأتوبيس الذي يعمل بالغاز، ويسع 90 راكبا، ويعمل به مكيف هواء وتبلغ سرعته القصوى 80 كم/ الساعة، ويعمل ببطارية تشحن من 3 إلى 4 ساعات، وتتيح له السير 250 كم في حالة تشغيل التكييف.

وقدرة المحرك تصل إلى 300 كيلو وات، أي ما يعادل 430 حصانا، ومزود بمكان لكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، وبخاصية التتبع وWiFi وليس له تأثير سلبي لأي تلوث بيئي "السمعي والعوادم" وله ضمان 3 سنوات، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات والعمر الافتراضي للشاسيه والهيكل 7 سنوات.