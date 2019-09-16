مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

تحرير:أحمد الزغبي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

صورة أرشيفية

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي ماركة «نيسان» برقم 152281 على طريق الكورنيش بمنطقة جليم في اتجاه محطة الرمل، صدم قائدها سيارة أخرى من الخلف ماركة «مرسيدس» رقم س ن م 9731، ما أدى إلى انحراف السيارة الأولى إلى الطريق المعاكس واصطدامها بالمجني عليه "س. م"، 60 سنة، حارس