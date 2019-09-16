بوتين يصل تركيا للمشاركة بالقمة الثلاثية حول سوريا

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فلاديمير بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية "أنقرة"، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني؛ لبحث ملفات الأزمة السورية. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، "ستركز القمة على سبل تسوية الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية، كما سيبحث الزعماء الثلاثة الوضع الإنساني، وقضايا مساعدة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا". وسيعقد الرئيس الروسي قبل انطلاق القمة الثلاثية، لقاءً منفصلًا مع كل من نظيريه التركي والإيراني، يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان مشترك، وأن يتحدث الرئيس فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان لممثلي وسائل الإعلام في ختام لقائهم. وعبرت موسكو عن أملها في أن تمهد قمة اليوم لعقد