سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

تحرير:محمد مجلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة البورصة
رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة البورصة
وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.
وقال صالح إن أسواق رأس المال لها دور كبير في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، على الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد. وأكد أن إدارة البورصة تعمل مع كل الأطراف لتطوير
اقرأ المزيد
تقرير-عن-الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية-بعد-تشغيل 15-أتوبيس-جديد (1)

كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
افريقي يعمل في مصر

الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا للتعامل مع الهجرة

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن الدولة المصرية تحرص على تبني نهج شامل للتعامل مع الهجرةن يقوم على ربطها بالتنمية وتعظيم الفرص المرتبطة بها وتقليص التحديات، وموضوع الهجرة يحتل مرتبة متقدمة على الأجندة الوطنية، إذ يوجد 10 ملايين مهاجر مصري في الخارج، وتستضيف مصر حوالي 5 ملايين مهاجر غالبيتهم من دول تواجه نزاعات مسلحة وهم يعيشون جنبا إلى جنب مع المصريين، منوها إلى أن مصر ستستضيف في يناير المقبل أعمال المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة.
السيسي (1)

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. ورحب السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم: إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا، وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا، تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية، سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.58% ليبلغ مستوى 15023.23 نقطة،
جامعة-الاسكندرية

بسبب المصروفات.. أزمة تلاحق طلاب «حقوق الإسكندرية»

فرضت أزمة جديدة نفسها على الوسط الطلابي بجامعة الإسكندرية وخاصة داخل كلية الحقوق، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المقرر فى 21 سبتمبر، حيث قررت الكلية تنفيذ تهديدها بحرمان الطلاب غير المسددين لرسوم العام الماضي بالإيقاف وعدم السماح لهم بالدخول، فضلاً عن تغريم الطلاب بسداد رسوم إضافية إدارية قدرها 300 جنيه عليهم تسدد قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهو الأمر الذي أثار غضب طلاب كثيرين من داخل الكلية خاصة ممن لم يسددوا رسوم الموسم الماضي.
بورصة (2)

البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0 %، ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 03ر0 % ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org