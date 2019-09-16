رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

تحرير:محمد مجلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة البورصة

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.

وقال صالح إن أسواق رأس المال لها دور كبير في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، على الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد. وأكد أن إدارة البورصة تعمل مع كل الأطراف لتطوير