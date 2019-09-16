أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

حملة أمنية

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.

فى مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية (انتهاء مدة التصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات سائقين، عدم حمل تحقيق شخصية)، وتنفيذ 222 حكما قضائيا متنوعا إضافة إلى ضبط 3 قضايا تهريب نقد، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 52 ألف جنيه. وشملت الجهود ضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة، وضبط 3 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم

فى مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية (انتهاء مدة التصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات سائقين، عدم حمل تحقيق شخصية)، وتنفيذ 222 حكما قضائيا متنوعا إضافة إلى ضبط 3 قضايا تهريب نقد، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 52 ألف جنيه.



وشملت الجهود ضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة، وضبط 3 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات"، وتحرير 1270 مخالفة مرورية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



