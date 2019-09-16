إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

البحرية الإيرانية

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن السفينة كانت تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، يوم 19 يوليو الماضي، لمزاعم انتهاكها القوانين البحرية، وجاء ذلك ردا على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة