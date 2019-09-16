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إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن السفينة كانت تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، يوم 19 يوليو الماضي، لمزاعم انتهاكها القوانين البحرية، وجاء ذلك ردا على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة
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]اوبك

أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
دومينيك-راب

بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
الاتحاد الاوروبي

بعد استهداف أرامكو.. أوروبا تدعو لعدم التصعيد

بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش في تصريحات صحفية: "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت محطتين للنفط في السعودية، وشددنا على أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا الهجوم". وأضافت كوتشيانتيتش: "من المهم لجميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة على الهدوء وضبط النفس".
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سقوط ايران 2

رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران تحتجز 7 مراكب صيد و24 أجنبيا كانوا على متنها

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته احتجزت سبعة قوارب صيد، واعتقلت 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء "جاسك" في خليج عمان. وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن مراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كان قد أفاد أن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية بأكثر من المسافة القانونية. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن القوات قامت بمصادرة نحو 222 طنا من الأسماك، كانت على متن القوارب المذكورة التي تم احتجازها.
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جزيرة الحرس الثوري| هل تنتصر على العقوبات الأمريكية؟

تسعي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني بكل الوسائل، فقد تلخصت استراتيجية الرئيس الأمريكي للتعامل مع التهديدات الإيرانية، في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأسوأ الاتفاقات التي أبرمت من جانب واحد والتي دخلتها الولايات المتحدة، والثاني الحرس الثوري الذي وصفه بقوى الإرهاب الفاسدة وميليشيات استولت على كميات ضخمة من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج. وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري لدعمه الإرهاب، وتطبيق عقوبات بحق مسؤوليه ووكلائه والتابعين له.
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