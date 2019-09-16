قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".

وأضاف البيان: "يتزامن ذلك مع حلول يوم الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين والتي تنطلق صباح غد الثلاثاء وتستمر حتى العاشرة من ليل اليوم نفسه". وحول الإغلاق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أوضح البيان أن الإغلاق سيبدأ من منتصف ليلة الإثنين حتى منتصف ليلة الأربعاء. وتابع: "سيتم إغلاق