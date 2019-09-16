وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ إثر أزمة صحية مفاجئة

تحرير:كريم محجوب ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أحمد سخسوخ

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق الناقد أحمد سخسوخ، على أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتداول الخبر عدد من أقاربه وأفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقدم عدد من الكتاب والمسرحيين نعيهم للراحل، حيث كتب المخرج المسرحي مازن الغرباوي: "خبر حزين هذا الصباح بفراق د. أحمد سخسوخ، وداعا أستاذنا الفاضل، البقاء لله"، بينما كتب الفنان مفيد عاشور: "وداعا دكتور أحمد سخسوخ، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده الأسبق، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

كما قدم الكاتب والصحفي العماني سليمان المعمري نعيه عبر موقع فيسبوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد سخسوخ، أستاذ النقد المسرحي في قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس (سابقا) في ذمة الله. الأستاذ الخلوق الذي ندين له -نحن طلاب قسم الفنون المسرحية- بالكثير في ما يتعلق بتكويننا الإنساني