تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

حملة مرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5696 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 2037 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و165 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و7 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و37 مخالفة شروط الترخيص و11 مخالفة "موقف عشوائى". من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5696 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 2037 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و165 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و7 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و37 مخالفة شروط الترخيص و11 مخالفة "موقف عشوائى".



من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة، من أجل متابعة حالة الطرق وحركة سير السيارات أولا بأول.





