جريمة

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 1258 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 897 قضية تموينية متنوعة مقابل 4462 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود
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العاب-نارية

إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.
اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
جثة (3)

مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
تزوير-مستندات (4)

حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
حملة-اشغالات-

ضبط 23 حالة اشتباه وإزالة 864 حالة إشغال بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بجانب رفع حالات الإشغال من الطرق خاصة فى منطقة الهرم الأثرية، بجانب حملات التفتيش الخاصة بالمواد والسلع التموينية، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 23 حالة اشتباه، ورفع 864 حالة إشغال، بجانب ضبط قضايا مخدرات وسلاح، وحررت قوات الحملة محاضر بالوقائع المضبوطة كل على حدة، وتمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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