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أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

تحرير:التحرير ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أوبك
أوبك
علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حملت إيران المسؤولية عنه. في المقابل حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وقالت فيدريكا
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الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
دومينيك-راب

بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
الاتحاد الاوروبي

بعد استهداف أرامكو.. أوروبا تدعو لعدم التصعيد

بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش في تصريحات صحفية: "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت محطتين للنفط في السعودية، وشددنا على أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا الهجوم". وأضافت كوتشيانتيتش: "من المهم لجميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة على الهدوء وضبط النفس".
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دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
دونالد ترامب

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"
Federica-Mogherini-فيديريكا-موجيريني

تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
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