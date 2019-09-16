أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

تحرير:التحرير ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أوبك

علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حملت إيران المسؤولية عنه. في المقابل حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وقالت فيدريكا