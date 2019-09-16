3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.

كما تم تسجيل 53% من المستهدف تسجيلهم من سكان بورسعيد، البالغين نحو 920 ألف مواطن. وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، إلى أنه سيتم التطبيق للنظام