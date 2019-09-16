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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل
3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل
عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
كما تم تسجيل 53% من المستهدف تسجيلهم من سكان بورسعيد، البالغين نحو 920 ألف مواطن. وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، إلى أنه سيتم التطبيق للنظام
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زايد: 26 صيدلية طلبت الانضمام للتأمين الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 26 صيدلية من محافظة بورسعيد تقدمت بطلب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه عند اجتياز أيا منهم للمعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.
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وزيرة الصحة تعلن تطبيق نظام التأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. وصلت زايد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل. واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشأت الطبية.
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وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.
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هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.
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