طلب عاجل من فايلر قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

فايلر

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا للموقعة المنتظرة بين الفريق الأول للمارد الأحمر أمام نظيره التقليدي الأبيض، في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة، بينها ساعتان "ترانزيت" في كل من الكاميرون وإثيوبيا، وذلك بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بهدفين نظيفين أول من أمس، سجلهما

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة، بينها ساعتان "ترانزيت" في كل من الكاميرون وإثيوبيا، وذلك بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بهدفين نظيفين أول من أمس، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم، وقرر البدء مبكرًا في الاستعداد لمواجهة الزمالك المهمة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.

