رياضة

طلب عاجل من فايلر قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
فايلر
فايلر
طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا للموقعة المنتظرة بين الفريق الأول للمارد الأحمر أمام نظيره التقليدي الأبيض، في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة، بينها ساعتان "ترانزيت" في كل من الكاميرون وإثيوبيا، وذلك بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بهدفين نظيفين أول من أمس، سجلهما
اقرأ المزيد
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
مران الاهلى (2)

الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة الزمالك في السوبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عصر اليوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويبدأ الأهلي تدريبه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، على الرغم من أن بعثة الفريق عادت من غينيا الاستوائية في الساعات المبكرة من صباح اليوم، بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بهدفين نظيفين، أول من أمس، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org