مد «المتفائل» لسامح حسين 15 يوما للمرة الثانية
تحرير:محمد عبد المنعم
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
المتفائل
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "المتفائل" 15 ليلة للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيرى الشديد ليبدأ العرض موسمه الثالث من غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة. "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية. "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، وإخراج إسلام إمام.
«المتفائل» يعد العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح القومى، ويقدم يوميا ما عدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساءً.
وأعربت سهر الصايغ عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنه شرف لأى ممثل، لافتة إلى أن ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور تسعد كل
«المتفائل» يعد العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح القومى، ويقدم يوميا ما عدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساءً.
وأعربت سهر الصايغ عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنه شرف لأى ممثل، لافتة إلى أن ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور تسعد كل الفنانين المشاركين فى العرض وتجعل لديهم رغبة فى تقديم أفضل ما لديهم. كما قالت إنها سعيدة برد فعل الجمهور على العرض المسرحي، والإقبال الجماهيري الضخم على حضور المسرحية، مؤكدة أن هذا يعطيها دفعة قوية للأمام.
وتجسد شخصية فتاة طيبة وهادئة ومتواضعة للغاية، تعيش قصة حب مع ابن خالها (كانديد) داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما ولكن الحب يجمع بين قلبيهما فى النهاية.