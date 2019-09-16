مد «المتفائل» لسامح حسين 15 يوما للمرة الثانية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

المتفائل

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "المتفائل" 15 ليلة للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيرى الشديد ليبدأ العرض موسمه الثالث من غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة. "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية. "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، وإخراج إسلام إمام.

«المتفائل» يعد العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح القومى، ويقدم يوميا ما عدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساءً. وأعربت سهر الصايغ عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنه شرف لأى ممثل، لافتة إلى أن ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور تسعد كل