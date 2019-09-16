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مفاجأة زوجة محمد إمام له في عيد ميلاده (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
دنيا سمير غانم مع محمد إمام وزوجته
دنيا سمير غانم مع محمد إمام وزوجته
نشر الفنان محمد إمام صورا من حفل عيد ميلاده الذى فاجأته زوجته (نوران طلعت) به، حيث أعدته فى سرية تامة، ليلة أمس، ودعت كل أصدقائه المقربين منه داخل الوسط الفني، للحضور والاحتفال معه بعيد ميلاده الـ35، ومن بين النجوم الحاضرين "شريف منير، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، أحمد رزق، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، رامي رضوان، سليمان عيد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم، الشيف علاء الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي"، بالإضافة إلى أصدقائه من خارج الوسط الفني، وعلق «إمام» على الصورة قائلا: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللى بحبهم من قلبي».
وأضاف «محمد» نجل الزعيم عادل إمام: «أنا حقيقى مكنتش أعرف ومش بس اتفاجئت.. ده أنا اتسرعت، تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت». View this post on Instagram مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. و عزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ?????? انا حقيقي ماكنتش
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MBC تعلن إطلاق قناة جديدة.. وفيفي عبده مفاجأة

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نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

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ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.
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