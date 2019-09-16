مفاجأة زوجة محمد إمام له في عيد ميلاده (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

دنيا سمير غانم مع محمد إمام وزوجته

نشر الفنان محمد إمام صورا من حفل عيد ميلاده الذى فاجأته زوجته (نوران طلعت) به، حيث أعدته فى سرية تامة، ليلة أمس، ودعت كل أصدقائه المقربين منه داخل الوسط الفني، للحضور والاحتفال معه بعيد ميلاده الـ35، ومن بين النجوم الحاضرين "شريف منير، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، أحمد رزق، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، رامي رضوان، سليمان عيد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم، الشيف علاء الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي"، بالإضافة إلى أصدقائه من خارج الوسط الفني، وعلق «إمام» على الصورة قائلا: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللى بحبهم من قلبي».

وأضاف «محمد» نجل الزعيم عادل إمام: «أنا حقيقى مكنتش أعرف ومش بس اتفاجئت.. ده أنا اتسرعت، تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت». View this post on Instagram مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. و عزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ?????? انا حقيقي ماكنتش