قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري النوع 2، ورفع ضغط الدم؛ ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر في السلوك

تحرير:فيروز ياسر ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

قلة النوم

قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات. تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.

كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر فى سلوك الأشخاص بشكل سيئ. تقول الكاتبة العلمية ليندا جيديس: "إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، تشير الأبحاث إلى أنه من الأرجح