صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري النوع 2، ورفع ضغط الدم؛ ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر في السلوك
تحرير:فيروز ياسر ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
قلة النوم
قلة النوم
قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات. تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.
كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر فى سلوك الأشخاص بشكل سيئ. تقول الكاتبة العلمية ليندا جيديس: "إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، تشير الأبحاث إلى أنه من الأرجح
اقرأ المزيد
اليوجا الساخنة

اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
تساقط-الشعر

لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
الكركم

للتخلص من الإمساك استخدم زيت الزنجبيل والكركم

الإمساك يعد إحدى المشكلات الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحاول العديد من الأشخاص اتباع بعض العادات الصحية للوقاية من التشنجات المزعجة؛ على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالألياف الغذائية، تضمن لك عملية هضم صحية دون التعرض للانتفاخ أو الإسهال، وآخر ما جاءت به الدراسات المتعلقة بمشكلات الجهاز الهضمي أنه توجد بعض الزيوت الحيوية التي تساعد في التخفيف من حدة الإمساك؛ على سبيل المثال، زيت الزنجبيل، نقلا عن موقع "times of india".
اقرأ المزيد من الأخبار
النساء فى العمل

انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أفضل-مكملات للكوليسترول

لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
السكر-للتخلص-من-السموم

«الأسبارتام».. هذه المحليات تقتل الكبد وتسبب الأمراض

الجلوكوز هو الغذاء المفضل للمخ، كما أنه مصدر مهم للوقود لكامل الجسم، وينتجه من خلال تحطيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن هل تعلم أن بعض المُحليات يمكن أن تتداخل مع هذه العملية؟ على عكس الفواكه، فإن معظم المحليات في السوق تمنحك السعرات الحرارية فقط دون توفير أي مواد غذائية، كما أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسبب نقص الألياف الغذائية، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الجهاز المناعي ويمكن أن يضر الكبد. المحليات الصناعية مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب الشراهة، وكذلك تم ربطها بأورام المخ والسرطان. وذلك وفقا لما ذكره "Daily Health Post".
تغيير العادات الغذائية (2)

انتبه إلى حجم وجباتك الغذائية.. لا تكثر من الفاكهة

تناولك طعاما صحيا خطوة سليمة عليك الاستمرار عليها بعيدا عن الإغراءات الأخرى التي تحتوي على كم هائل من الدهون والسكريات، فالأطعمة السريعة والمعلبة ليست جيدة، وإذا كنت مدمنا لها فعليك تغيير عاداتك يتقليل الكميات التي تتناولها حتى تتجنبها نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص المهتمين بصحة جسدهم، وتتمسك بنظام غذائي معين وصحي، فعليك الانتباه أيضا إلى حجم الأجزاء التي تتناولها خاصة إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد، لذا إليك قائمة بالأخطاء التي ترتكبها بالنسبة لحجم وجباتك وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org