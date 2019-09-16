قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري النوع 2، ورفع ضغط الدم؛ ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر في السلوك
قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات.
تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.
كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر فى سلوك الأشخاص بشكل سيئ.
تقول الكاتبة العلمية ليندا جيديس: "إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، تشير الأبحاث إلى أنه من الأرجح
كشفت الدراسات السابقة أن نقص النوم يعزز السمنة، ويجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، ولهذا يتم إلقاء الضوء على أنماط النوم التي تؤثر فى سلوك الأشخاص بشكل سيئ.
تقول الكاتبة العلمية ليندا جيديس: "إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، تشير الأبحاث إلى أنه من الأرجح أن تكون لديك سلوكيات غير أخلاقية مثل أن تتنمر على زملائك أو تقوم بأعمال مخالفة لوظيفتك، فقضاء ليلة خالية من النوم يسبب مشكلات سلوكية أنت في غنى عنها"، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
حتى وإن لم تكن نائما بشكل كافٍ فقد تكون نشيطا في الصباح الباكر في بداية عملك ولكن في منتصف اليوم ستكون مجبرا على كبح نومك.
وتقترح "جيديس" العمل المرن، لأنه سيساعد على رفع مستوى الأشخاص، كما يعزز من إنتاجية العمل وصحة الموظفين وسعادتهم، حيث يمكن لهذا النهج أن يخلق مكان عمل أكثر تناغمًا وسليما من الناحية الأخلاقية، وبهذا فإن النوم الكافي هو عامل في الانسجام المكتبي.
وجدت الدراسة أن الموظفين الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات من النوم هم أكثر عرضة للتصرف بشكل سيئ، حيث حدد الباحثون وجود صلة بين الحرمان من النوم ومستويات الجلوكوز في القشرة الدماغية، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن ضبط النفس.
كما أضافت: "يجب أن تحصل على مزيد من التعرض للضوء الساطع عن طريق الخروج في الهواء الطلق، فالضوء الطبيعي أفضل من الصناعي كثيرا، كما أنك في المساء تحتاج إلى تعتيم الأنوار".
ومن ناحية أخرى، وجدت تجربة أمريكية أن الموظفين الذين تعرضوا لمزيد من ضوء النهار استغرقوا وقتا أقل في محاولة النوم، كما ناموا لفترة أطول.
كما أن الموظفين الذين تعرضوا لضوء النهار من الساعة 8 صباحا حتى وقت الغروب، فإنهم يستغرقون 20 دقيقة حتى يناموا، أو 18 دقيقة في المتوسط مقارنة بزملائهم الآخرين الذين يستغرقون 45 دقيقة حتى النوم.
النوم المتقطع يضعك في مأزق:
لا يتخلص جسمك من البروتينات الضارة
بروتينات الأميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر تتم إزالتها من عقلك عندما تنام ليلة هادئة، ولكن إذا كنت تواجه النوم المتقطع بانتظام، فإن تصوير المخ يُظهر تراكمًا لهذه البروتينات.
عدم حصولك على قدر كاف من النوم لمرات عديدة يجعلك في حالة غريبة تصل إلى حد عدم الوعي الكامل بتصرفاتك، كما أنك في بعض الأحيان قد تشعر بالاكتئاب.
الشعور بالاكتئاب
تناول الكثير من الطعام
يؤثر النوم فى مستويات هرموني اللبتين والجريلين، اللذين يتحكمان في مشاعر الجوع والشبع، ففي حالة عدم النوم جيدا يقل عقلك من إفراز هرمون اللبتين ويثير هرمون الجريلين، ما يجعلك تتناول الكثير من الطعام.
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
يؤثر النوم فى العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب، كما أنه يلعب دورًا حيويا في قدرة الجسم على الشفاء وإصلاح الأوعية الدموية والقلب، وعندما لا تنام كفاية فإنك تواجه خطر الإصابة بأمراض القلب.