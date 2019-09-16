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أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 685 جنيهًا. عيار 24: 783 جنيهًا. عيار 18: 587 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5480 جنيها. سعر الأوقية: 1503 دولارات. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار
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البنك-المركزى

منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
العمل-لعدة-ساعات

الدول العربية تحتاج 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، مضيفا أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بواقع جنيهين، خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 693 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1495 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
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