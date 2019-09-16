أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 685 جنيهًا. عيار 24: 783 جنيهًا. عيار 18: 587 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5480 جنيها. سعر الأوقية: 1503 دولارات. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار