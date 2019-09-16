ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".

كما حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "إن الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". كانت جماعة "أنصار الله" الحوثي أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة