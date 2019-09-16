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ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
كما حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "إن الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". كانت جماعة "أنصار الله" الحوثي أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة
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دونالد ترامب

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
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دومينيك-راب

بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
Federica-Mogherini-فيديريكا-موجيريني

تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
محمد-جواد-ظريف

ظريف لأمريكا: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "أمريكا أخفقت في إستراتيجية أقصى ضغط على إيران، وتحولت إلى أقصى خداع". وأفاد ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن فشل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة"، مؤكدا أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل لإنهاء الحرب.
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