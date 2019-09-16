بعد عامين.. مصر تبدأ سداد قرض صندوق النقد بفائدة 2%

حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد دفعات القرض خلال عام 2021، على مدار 10 سنوات بفائدة تبلغ 2%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

صندوق النقد الدولي

تبدأ الحكومة في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته نحو 12 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، والتي انعقدت أمس الأحد. وحصلت مصر على هذا القرض في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.

فائدة القرض تبلغ نحو 2% من المقرر أن تقوم الحكومة بسداد دفعات القرض على مدار 10 سنوات شاملة بفترة سماح تبلغ أكثر من 4 سنوات، وبما يوازي نحو 51 شهرا، على أن تصل نسبة فائدة قرض صندوق النقد الدولي إلى نحو 2%. وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه سيتم سداد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، قيمة كل دفعة نحو