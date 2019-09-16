بعد عامين.. مصر تبدأ سداد قرض صندوق النقد بفائدة 2%

حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد دفعات القرض خلال عام 2021، على مدار 10 سنوات بفائدة تبلغ 2%
تبدأ الحكومة في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته نحو 12 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، والتي انعقدت أمس الأحد.
وحصلت مصر على هذا القرض في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
فائدة القرض تبلغ نحو 2%
من المقرر أن تقوم الحكومة بسداد دفعات القرض على مدار 10 سنوات شاملة بفترة سماح تبلغ أكثر من 4 سنوات، وبما يوازي نحو 51 شهرا، على أن تصل نسبة فائدة قرض صندوق النقد الدولي إلى نحو 2%.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه سيتم سداد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، قيمة كل دفعة نحو
فائدة القرض تبلغ نحو 2%
من المقرر أن تقوم الحكومة بسداد دفعات القرض على مدار 10 سنوات شاملة بفترة سماح تبلغ أكثر من 4 سنوات، وبما يوازي نحو 51 شهرا، على أن تصل نسبة فائدة قرض صندوق النقد الدولي إلى نحو 2%.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه سيتم سداد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار.
وتصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن مصر ستبدأ سداد أول قسط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار على دفعات بدءًا من شهر مايو 2021.
وأضاف كوجك أن مصر لديها خطة لسداد أقساط قرض صندوق النقد الدولى، والتى تشتمل على 6 شرائح، وأن جدول سداد كل شريحة يمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات، على أن يتم الانتهاء من سداد الشريحة الأخيرة فى شهر يوليو 2029، بالإضافة إلى التزام مصر بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها.
وأضاف كوجك أن فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 4 أعوام ونصف العام.
وحصلت مصر خلال شهر يوليو الماضي على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر، والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو 2018، وتم صرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار في شهر فبراير الماضي.
اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد
تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأوضح معيط أن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وأكد معيط أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد، لافتا إلى مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن مع وضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية، موضحا أن مدة البرنامج لم تحدد بعد، لكنها ستكون عامين في المتوسط.
وقال الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، إن توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد يعد بمنزلة شهادة ثقة تجاه الاقتصاد المصري، ويعمل على تعزيز علاقات مصر مع المؤسسات الدولية.
وأضاف عبد العزيز أن هذه الخطوة المهمة تعمل أيضا على مساعدة البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن معالجة بعض المشكلات الاقتصادية ومنها البطالة والفقر وغيرهما.
بينما يرى محمد أبو باشا المحلل المالي، أن توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون عامل تأكيد إضافيا وقد يضمن تدفقات استثمارية ثابتة ويخفض تكاليف الاقتراض.
ويتيح صندوق النقد الدولي أكثر من برنامج للتعاون مع الدول الأعضاء، منها الذي يعتمد على الاقتراض ومنها الذي يكون في صيغة استشارات للدول مع إمكانية التدخل بالدعم المالي في حال تطلب الأمر ذلك.