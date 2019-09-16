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بعد عامين.. مصر تبدأ سداد قرض صندوق النقد بفائدة 2%

حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد دفعات القرض خلال عام 2021، على مدار 10 سنوات بفائدة تبلغ 2%
تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تبدأ الحكومة في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته نحو 12 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، والتي انعقدت أمس الأحد. وحصلت مصر على هذا القرض في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
فائدة القرض تبلغ نحو 2% من المقرر أن تقوم الحكومة بسداد دفعات القرض على مدار 10 سنوات شاملة بفترة سماح تبلغ أكثر من 4 سنوات، وبما يوازي نحو 51 شهرا، على أن تصل نسبة فائدة قرض صندوق النقد الدولي إلى نحو 2%. وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه سيتم سداد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، قيمة كل دفعة نحو
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
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العمل-لعدة-ساعات

الدول العربية تحتاج 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، مضيفا أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
مجلس-النواب

نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
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