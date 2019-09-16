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في يوليو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في الأسواق؛ لذا عقدنا مقارنة من حيث المواصفات والإمكانيات لأكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا
تحرير:كريم ربيع ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
كشفت آخر بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكثر السيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعًا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس الصراع المحتدم لشركات السيارات بالسوق المصرية من أجل الحصول على حصص أكبر في 2019. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانيات أكثر 5 سيارات كروس أوفر رياضية خدمية متعددة الاستخدامات مبيعًا في السوق، وهي «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، جيلي إمجراند X7، شيري تيجو 3، نيسان قشقاي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
1- هيونداي توسان تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان الكروس أوفر متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية، قائمة أكثر السيارات الـSUV مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلية، بواقع 750 سيارة خلال شهر يوليو المنصرم، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وتبلغ
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