في يوليو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في الأسواق؛ لذا عقدنا مقارنة من حيث المواصفات والإمكانيات لأكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا

تحرير:كريم ربيع ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

كشفت آخر بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكثر السيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعًا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس الصراع المحتدم لشركات السيارات بالسوق المصرية من أجل الحصول على حصص أكبر في 2019. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانيات أكثر 5 سيارات كروس أوفر رياضية خدمية متعددة الاستخدامات مبيعًا في السوق، وهي «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، جيلي إمجراند X7، شيري تيجو 3، نيسان قشقاي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.

1- هيونداي توسان تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان الكروس أوفر متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية، قائمة أكثر السيارات الـSUV مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلية، بواقع 750 سيارة خلال شهر يوليو المنصرم، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وتبلغ

1- هيونداي توسان

تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان الكروس أوفر متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية، قائمة أكثر السيارات الـSUV مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلية، بواقع 750 سيارة خلال شهر يوليو المنصرم، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتبلغ أسعار الفئة الأولى من السيارة الكورية في مصر قيمة 424.9 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 443.9 ألف، والفئة الثالثة بقيمة 474.9 ألف جنيه، وسعر الفئة الرابعة بنحو 529.9 ألف، والفئة الخامسة بـ544.9 ألف جنيه.

يتوافر للسيارة خياران للمحركات، الأول متاح للفئات الأربع الأولى من السيارة وهو محرك جاما GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود بسعة 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 130 حصانا عند 6300 دورة فى الدقيقة، بينما يصل عزمه الأقصى إلى 161 نيوتن- متر عند 4850 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أتوماتيكي لست سرعات فى الفئات الأربع الأولى للسيارة.

تعتمد السيارة على محرك ذى شاحن تربو T-GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود، تبلغ سعته 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 175 حصانا عند 5500 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 265 نيوتن- متر عند 1500- 4500 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة للعجلات فى الفئات المزودة بهذا المحرك من خلال ناقل أتوماتيكي مزدوج الخانق لسبع سرعات. وتصل سعة خزان الوقود فى السيارة إلى 62 لترا.

2- كيا سبورتاج

جاءت السيارة الآتية من كوريا الجنوبية كيا سبورتاج في المركز الثاني بالقائمة، بـ452 سيارة مبيعة في يوليو، ونجحت سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثيرين من المصريين.

وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع، وتوفر الشركة الكورية خيارين من المحركات، الأول للفئات الأربع الأولى بسعة 1600 سي سي وقوة 140 حصانا، والخيار الثاني هو للنسخة GT، حيث تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي وقوة 177 حصانا.

تتوفر سبورتاج في السوق بخمس فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 430.000 جنيه وحتى 540.000 جنيه.

3- جيلي إمجراند X7

جاءت السيارة جيلي إمجراند X7 ثالثة في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا في يوليو، بـ434 وحدة مبيعة، وهي سيارة صينية كروس أوفر رياضية مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1300 سي سي، ينتج قوة 107 أحصنة ميكانيكية فقط، وتصل أقصى سرعة لها إلى 185 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال التسارع 10.5 ثانية.

ورفعت شركة السيارات الصينية «جيلي» في مصر سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «إمجراند إكس 7» بداية شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب تخفيض سعرها ثلاث مرات آخرها كانت خلال شهر يوليو المنقضي، وجاءت الزيادة السعرية بقيمة 4.000 جنيه، ليرتفع سعر فئتها الوحيدة من 275.000 جنيه إلى 279.000 جنيه.

4- شيري تيجو 3

نجحت السيارة الصينية شيري تيجو 3 في استمرار استحواذها على مبيعات إضافية في السوق المحلية، حيث جاءت بالمركز الرابع في القائمة بـ299 سيارة مبيعة في يوليو.

وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، وتوجد بالسيارة فتحة سقف، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ويسع خزان الوقود 55 لترا، ويصل ارتفاعها عن الأرض إلى 190 سم، ونوع الوقود الذي ينصح به 92.

وتضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيعا إلكترونيا للفرامل EBD، ونظام تنبيه ضد السرقة، و"جنوط رياضية" مقاس 16، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، ومرايات جانبية كهربائية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

5- نيسان قشقاي

استقرت نيسان قشقاي، أحد أبرز موديلات SUV المدمجة فى مصر، في المركز الخامس بقائمة أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعًا في مصر، بـ288 وحدة مبيعة، وتمتلك السيارة مجموعة من المقومات التي تساعدها على الحصول على مكانة جيدة في السوق المحلية، حيث تتمتع بتصميم جيد طرأت عليه بعض التغييرات فى المصابيح الأمامية وحاجزي الصدمات ومصابيح الضباب.

وتعد قشقاي إحدى أفضل السيارات فى فئتها من حيث مقاومة الهواء، ما يسهم في تقليل استهلاكها للوقود. وتتوافر السيارة محليا بثلاث فئات مختلفة التجهيز، يبلغ سعر الفئة الأولى 404 آلاف جنيه، والفئة الثانية بـ435 ألف جنيه، والثالثة بـ465 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى وتبلغ قوته 117 حصانا عند 4500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 190 نيوتن- متر عند 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل سرعات CVT متغير النسب بشكل مستمر. ويتميز المحرك بتقنية عالية وأداء قوى، علاوة على التوفير فى استهلاك الوقود.

تأتي قشقاي بنظام تعليق مطور عن سابقتها ليناسب الطرق أكثر، ما يجعل السيارة أكثر مرونة في الالتفاف حول نفسها، مع عجلة قيادة باور سترينج، كما أنها مزودة بالعديد من وسائل الأمان، منها فرامل مانعة للانزلاق ABS، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، و4 وسائد هوائية، مع نظام HSA المانع للتراجع عند الوقوف على المرتفعات، وخاصية التحكم النشط في القيادة توفر لك التعامل بثقة في أثناء الانعطاف من خلال ضبط قوة الفرامل لكل عجلة للمساعدة في جعل السيارة في المسار المطلوب بسلاسة وتحت السيطرة عند استخدام الفرامل.

وفي ما يخص التجهيزات، فهي مزودة بمكيف هواء أتوماتيكي «مزدوج»، وبلوتوث للرد على الهاتف والتحكم الصوتي، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومثبت سرعة، ومصابيح إضاءة نهارية ونظام تأمين للسيارة مزود بخاصية منع تشغيل المحرك، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، ومقاعد من الجلد، وخاصية التتبع للمنزل، وضبط المقعد الأمامي يدويا، وسقف بانوراما.