إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

ألعاب نارية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.

حسب التحريات مشمول الرسالة عبارة عن (كتب وورق حرارى) داخل إحدى الحاويات -على خلاف الحقيقة- وأنها تحوي بداخلها أصنافا محظورا دخولها في البلاد "ألعاب نارية". عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال