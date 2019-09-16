جريمة

إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ألعاب نارية
ألعاب نارية
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.
حسب التحريات مشمول الرسالة عبارة عن (كتب وورق حرارى) داخل إحدى الحاويات -على خلاف الحقيقة- وأنها تحوي بداخلها أصنافا محظورا دخولها في البلاد "ألعاب نارية". عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
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مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
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الشرطة ورحلة الـ7 أيام لفرض سيطرتها على المحافظات

أسبوع الحسم، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
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من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).
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رحلة الداخلية للإيقاع بمروجي الكيف في 6 محافظات

ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار المواد المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، القليوبية، سوهاج، المنيا) عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط 14 متهما وبحوزتهم 2.2 كجم حشيش، 3.7 كجم فودو، 1.1 كجم هيروين، و15 جراما من مخدر الأفيون، و10 قطع سلاح ناري وأبيض.
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