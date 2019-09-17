عمرو عابد يشارك في «الجونة السينمائي» بـ«لما بنتولد»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

لما بنتولد

يشارك الفنان عمرو عابد في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد" الذي يعرض ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، حيث يقوم بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته، لكنه خلال رحلته يأخذ طرقا غير مشروعة لتحقيق ذلك. ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

ويشارك الفنان عمرو عابد في البطولة كل من ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن. والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وقد تم مؤخرا إطلاق الإعلان والبوستر الرسمي للفيلم. يدور «لما بنتولد» حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء