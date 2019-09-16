قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.

نتيجة القرعة الدور الأول السد القطري × هينجين سبورت (المباراة 1) الدور الثاني الفائز من المباراة (1) × مونتيري المكسيكي (المباراة 2) بطل آسيا × الترجي (المباراة 3) نصف النهائي الفائز من المباراة (3) × بطل أمريكا الجنوبية الفائز من المباراة (2) × ليفربول مواعيد