رياضة

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
نتيجة القرعة الدور الأول السد القطري × هينجين سبورت (المباراة 1) الدور الثاني الفائز من المباراة (1) × مونتيري المكسيكي (المباراة 2) بطل آسيا × الترجي (المباراة 3) نصف النهائي الفائز من المباراة (3) × بطل أمريكا الجنوبية الفائز من المباراة (2) × ليفربول مواعيد
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رينيه فايلر

طلب عاجل من فايلر قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا للموقعة المنتظرة بين الفريق الأول للمارد الأحمر أمام نظيره التقليدي الأبيض، في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.
لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
أرسنال - ليفربول‎

صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
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«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
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ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.
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