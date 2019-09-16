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ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
وأشار المركز إلى زيادة قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 2% لتصل إلى 15.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2019، مقارنة بـ15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.وأوضح أن الصادرات ارتفعت بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، لتصل نسبة زيادة الصادرات عام 2018 إلى 32.7% مقارنة
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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
رئيس-البورصة اسواق-رأس-المال تدعم-خطط-الدولة-لتحقيق-التنمية (2)

رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.
تقرير-عن-الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية-بعد-تشغيل 15-أتوبيس-جديد (1)

كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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مدارس-لغات

متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟.. التعليم تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019.
أصحاب المعاشات

هل يتم وقف صرف معاشات أصحاب المهن الحرة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد (188)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

حقيقة توقف مشروع تنمية 1.5 مليون فدان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع، وتواصل المركز الإعلامي مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للمخطط.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الموافقة على 17 اتفاقية للبحث عن البترول.. اعرف المواقع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لـ17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما. وتنص مشروعات القوانين على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق.
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