ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الصادرات المصرية - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.

وأشار المركز إلى زيادة قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 2% لتصل إلى 15.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2019، مقارنة بـ15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.وأوضح أن الصادرات ارتفعت بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، لتصل نسبة زيادة الصادرات عام 2018 إلى 32.7% مقارنة