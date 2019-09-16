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إيران: مستعدون لإنهاء الأزمة في اليمن

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
اليمن
اليمن
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن، المستمر منذ 4 سنوات. وأشار ربيعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة في هذا البلد، وفقا لوكالة "فارس". ونوه بأن أحداثا مهمة وقعت خلال الأيام الماضية كانت اليمن أهمها، بينما أطلق ذوو النيات الخبيثة في المنطقة تهما لا أساس لها من أجل تأجيج الخلافات والسعي لزعزعة الثقة بين بلدان الجوار حيث لوحظت خطوات تخريبية خلال الأيام الماضية عقب حادثة شركة أرامكو في السعودية.
وأعرب متحدث الحكومة الإيرانية عن أسفه لعدم الاكتراث بجذور هذه الحرب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وممارسات التسقيط، مشيرا إلى أن اليمن يواجه عدوانا منذ 5 أعوام وتعرض إلى أشد الهجمات والممارسات غير الإنسانية، حيث قتل عدد كبير وشرد آلاف الأطفال ويتموا جراء هذه الحرب التي يواجهها هذا الشعب البريء
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]اوبك

أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
دومينيك-راب

بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
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الاتحاد الاوروبي

بعد استهداف أرامكو.. أوروبا تدعو لعدم التصعيد

بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش في تصريحات صحفية: "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت محطتين للنفط في السعودية، وشددنا على أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا الهجوم". وأضافت كوتشيانتيتش: "من المهم لجميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة على الهدوء وضبط النفس".
محمد-جواد-ظريف

ظريف لأمريكا: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "أمريكا أخفقت في إستراتيجية أقصى ضغط على إيران، وتحولت إلى أقصى خداع". وأفاد ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن فشل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة"، مؤكدا أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل لإنهاء الحرب.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
صحف

صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.
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