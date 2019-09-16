إيران: مستعدون لإنهاء الأزمة في اليمن

تحرير:وكالات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

اليمن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن، المستمر منذ 4 سنوات. وأشار ربيعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة في هذا البلد، وفقا لوكالة "فارس". ونوه بأن أحداثا مهمة وقعت خلال الأيام الماضية كانت اليمن أهمها، بينما أطلق ذوو النيات الخبيثة في المنطقة تهما لا أساس لها من أجل تأجيج الخلافات والسعي لزعزعة الثقة بين بلدان الجوار حيث لوحظت خطوات تخريبية خلال الأيام الماضية عقب حادثة شركة أرامكو في السعودية.

وأعرب متحدث الحكومة الإيرانية عن أسفه لعدم الاكتراث بجذور هذه الحرب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وممارسات التسقيط، مشيرا إلى أن اليمن يواجه عدوانا منذ 5 أعوام وتعرض إلى أشد الهجمات والممارسات غير الإنسانية، حيث قتل عدد كبير وشرد آلاف الأطفال ويتموا جراء هذه الحرب التي يواجهها هذا الشعب البريء