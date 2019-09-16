شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

محافظ الدقهلية في جولة على المدارس

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.

وبرر طارق العش وكيل المدرسة، عدم إجراء الصيانة بطلبه سلفة مخصصة لأعمال الصيانة ولم تصل، وجاءهم الرد بأنها ستصل خلال شهر، ما دفع شاروبيم لتعنيفه. وقال شاروبيم: "طالبها قبل الدراسة بأسبوع فقط، كانت فين إدارة المدرسة والمدارس على الأبواب، وأموال الصيانة في الإدارات منذ أكثر من شهر". ووجه هيئة الأبنية