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شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
محافظ الدقهلية في جولة على المدارس
محافظ الدقهلية في جولة على المدارس
أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
وبرر طارق العش وكيل المدرسة، عدم إجراء الصيانة بطلبه سلفة مخصصة لأعمال الصيانة ولم تصل، وجاءهم الرد بأنها ستصل خلال شهر، ما دفع شاروبيم لتعنيفه. وقال شاروبيم: "طالبها قبل الدراسة بأسبوع فقط، كانت فين إدارة المدرسة والمدارس على الأبواب، وأموال الصيانة في الإدارات منذ أكثر من شهر". ووجه هيئة الأبنية
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انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
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تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
الصادرات-المصريه

ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
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بعد رحلة بحث.. الآلاف يشيعون جثمان «أحمد مجدي» بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم السبت، جثمان الطالب "أحمد مجدي"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى مقابر أسرته، وسط حزن ودموع أهالي القرية، والذي غرق منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة أثناء التنزه مع أحد أصدقائه. وخرج الجثمان من مسجد قرية ميت طاهر عقب وصوله من مستشفى الأزهر بدمياط، حيث استغرق أكثر من 9 ساعات لانتشاله من أسفل صخور كان معلقا بالقرب من هيئة الميناء، وفي حالة تعفن وانتفاخ.
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«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
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التحقيق مع 12 مدير مدرسة بينهم 3 لم يجددوا علم مصر

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، 9 من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية للتحقيق بسبب عدم انضباط العمل داخل تلك المدارس وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقام مدير عام إدارة الفشن التعليمية يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة بزيارة مفاجئة لـ12 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمتابعة استعدادات تلك المدارس للعام الدراسي الجديد حيث تبين من الزيارات، وجود مخالفات في 9 مدارس منها عدم الاهتمام بنظافة المدارس ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود حشائش وبعض الأثاثات الخشبية في فناء هذه المدارس.
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