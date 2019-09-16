تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.

وأضاف السبكي أنه يوجد فريق متكامل لحل جميع المشكلات التي تواجه المنتفعين بالمنظومة من أبناء محافظة بورسعيد في المرحلة الأولى لتطبيق المشروع. وذكر أنه ستتم إضافة المزيد من الخدمات على الخط الساخن خلال الفترات القادمة لتيسير الحصول على الخدمة الطبية لجميع المنتفعين بالمنظومة، وتقديم أفضل خدمة لهم، وفقا