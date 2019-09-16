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تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد
مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد
أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
وأضاف السبكي أنه يوجد فريق متكامل لحل جميع المشكلات التي تواجه المنتفعين بالمنظومة من أبناء محافظة بورسعيد في المرحلة الأولى لتطبيق المشروع. وذكر أنه ستتم إضافة المزيد من الخدمات على الخط الساخن خلال الفترات القادمة لتيسير الحصول على الخدمة الطبية لجميع المنتفعين بالمنظومة، وتقديم أفضل خدمة لهم، وفقا
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انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (1)

انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (4)

شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
الصادرات-المصريه

ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
.3-وزراء-يجتمعون-ببورسعيد-لمناقشة-ميكنة-التأمين-الشامل (2)

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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.3-وزراء-يجتمعون-ببورسعيد-لمناقشة-ميكنة-التأمين-الشامل (2)

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
وزيرة-الصحة (2)

وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.
وقفة-لعاملين-بمستشفى-حميات-بورسعيد (1)

وقفة للعاملين بمستشفى حميات للانضمام للتأمين الشامل

نظم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحميات في محافظة بورسعيد، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المستشفى بشارع الثلاثيني، للمطالبة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب المشاركون بالوقفة، من أطباء وممرضات وإداريين، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءته ليكون مهيئا لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة، فضلًا عن حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.
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