جريمة

نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

تحرير: محمود أبو خضرة ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
بينما رفعت غرفة عمليات الإسعاف حالة الطوارئ، وكذلك تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم نقل 8 حالات من استقبال معهد الكبد إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وكذلك تم عمل إخلاء للمناطق القريبة من الحريق بمعهد الكبد.            من جانبه، أكد محمد عبد الله مدير عمليات
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حريق- بورشة- أحذية (3)

9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.
اختناق- من -الغاز

اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم

شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.
العاب-نارية

إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.
قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
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حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
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75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
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ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
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