نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

تحرير: محمود أبو خضرة ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

صورة أرشيفية

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

بينما رفعت غرفة عمليات الإسعاف حالة الطوارئ، وكذلك تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم نقل 8 حالات من استقبال معهد الكبد إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وكذلك تم عمل إخلاء للمناطق القريبة من الحريق بمعهد الكبد. من جانبه، أكد محمد عبد الله مدير عمليات