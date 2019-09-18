استغلي ذهاب طفلك للمدرسة ومارسي هذه الأنشطة

يمكنك استغلال الوقت الذي يذهب فيه طفلك للمدرسة، والخروج مع أصدقائك لمطعم وتناول وجبة الغداء أو مشروب منعش، للتخلص من الضغوط والتعب الذي تتعرضين له في المنزل

تحرير:آية أشرف ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

حمام مغربي في المنزل

تواجه أغلب السيدات الكثير من الضغوط في المنزل، بداية من الأعمال المنزلية المطلوبة منها إلى تربية الأطفال ومساعدتهم على الدراسة، ومع بداية الدراسة يزداد الأمر تعقيدا، إذ تحتاج ربة المنزل إلى الاستيقاظ مبكرًا ومساعدتهم على ارتداء ملابسهم والذهاب للمدرسة أو الحضانة، ثم العودة للقيام بالأعمال المنزلية وإعداد الوجبات الشهية التي تساعدهم على المذاكرة. في السطور التالية نساعد كل ربة منزل أو سيدة في كيفية استغلال الوقت الذي يذهب فيه الأطفال للمدرسة، والتنسيق بين المنزل والاهتمام بالنشاطات الشخصية.

النظافة الشخصية احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية، فكثير من الأمهات تتجاهل الاهتمام بنفسها في ظل وجود أطفال معها، فلا تقوم بالاهتمام بعمل تسريحات جديدة لشعرها، أو القيام بوصفات طبيعية لبشرتها تخلصها من التجاعيد والهالات السوداء والحبوب، فالبشرة تتأثر بالأوساخ التي تكون في الشارع، وأيضًا بالوقوف وقتا