استغلي ذهاب طفلك للمدرسة ومارسي هذه الأنشطة

يمكنك استغلال الوقت الذي يذهب فيه طفلك للمدرسة، والخروج مع أصدقائك لمطعم وتناول وجبة الغداء أو مشروب منعش، للتخلص من الضغوط والتعب الذي تتعرضين له في المنزل
تواجه أغلب السيدات الكثير من الضغوط في المنزل، بداية من الأعمال المنزلية المطلوبة منها إلى تربية الأطفال ومساعدتهم على الدراسة، ومع بداية الدراسة يزداد الأمر تعقيدا، إذ تحتاج ربة المنزل إلى الاستيقاظ مبكرًا ومساعدتهم على ارتداء ملابسهم والذهاب للمدرسة أو الحضانة، ثم العودة للقيام بالأعمال المنزلية وإعداد الوجبات الشهية التي تساعدهم على المذاكرة. في السطور التالية نساعد كل ربة منزل أو سيدة في كيفية استغلال الوقت الذي يذهب فيه الأطفال للمدرسة، والتنسيق بين المنزل والاهتمام بالنشاطات الشخصية.
النظافة الشخصية
احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية، فكثير من الأمهات تتجاهل الاهتمام بنفسها في ظل وجود أطفال معها، فلا تقوم بالاهتمام بعمل تسريحات جديدة لشعرها، أو القيام بوصفات طبيعية لبشرتها تخلصها من التجاعيد والهالات السوداء والحبوب، فالبشرة تتأثر بالأوساخ التي تكون في الشارع، وأيضًا بالوقوف وقتا
النظافة الشخصية
احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية، فكثير من الأمهات تتجاهل الاهتمام بنفسها في ظل وجود أطفال معها، فلا تقوم بالاهتمام بعمل تسريحات جديدة لشعرها، أو القيام بوصفات طبيعية لبشرتها تخلصها من التجاعيد والهالات السوداء والحبوب، فالبشرة تتأثر بالأوساخ التي تكون في الشارع، وأيضًا بالوقوف وقتا طويلا في المطبخ أمام البوتجاز لإعداد أشهى الأكلات.
حمام دافئ
لا تستطيع أي أم الاستمتاع بحمام دافئ يريح أعصابها ويجعلها تتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من كثرة الأعمال المنزلية، فاحرصي على ملء البانيو في حال غياب طفلك وذهابه للمدرسة، وضعي أي نوع زيت معطر مع الشاور المفضل لكِ، واسترخي فيه نصف ساعة على الأقل كما يمكنك إجراء الحمام المغربي داخل المنزل للتخلص من خلايا الجلد الميتة، دون الحاجة للذهاب لبيوتي سنتر يحتاج إلى تكاليف كثيرة ووقت طويل تقضينه هناك للقيام بالحمام المغربي.
الخروج مع الأصدقاء
يمكنك استغلال الوقت الذي يذهب فيه طفلك للمدرسة، والخروج مع أصدقائك لمطعم وتناول وجبة الغداء أو مشروب منعش، يخلصك من الضغوط والتعب الذي تتعرضين له في المنزل، خلال ممارسة أعباء المنزل.
حددي يومك مع أقرب أصدقائك واخرجي معهم في المكان الذي تحبينه.
النوم الكافي
مع وجود الأطفال في المنزل لا تستطيع ربة المنزل النوم بشكل كافٍ، نتيجة كثرة الطلبات والأشياء التي تكون مطلوبة منها، يمكنك استغلال الوقت الذي يذهب فيه أطفالك للمدرسة أو الحضانة، ونامي ساعات متواصلة لتجديد حيوية جسمك وإعادة نشاطه حتى يعودوا من المدرسة.
التمارين الرياضية
ممارسة الرياضة من الأمور المهمة التي تساعد أي شخص في تجديد الدورة الدموية، كما تساعدك إذا كنتِ من أصحاب الوزن الزائد بعد الحمل والرضاعة وترغبين في إنقاص وزنك، يمكنك الذهاب لصالة جيم قريبة من منزلك في الوقت الذي يذهب فيه أطفالك للمدرسة، أو قومي بالمشي يوميا لمدة نصف ساعة، فالمشي أيضًا رياضة مفيدة ويعمل على تحسين لياقة الجسم.
وصفات طبيعية
البشرة
تحتاج البشرة للتجديد والتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما تحتاجين للقيام بوصفات طبيعية تساعدك على التخلص من مشكلات تساقط الشعر والقشرة، وتقوم بتقوية جذور الشعر والأطراف. استغلي غياب أطفالك وجربي الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة؛ على سبيل المثال اخلطي النشا مع لبن البودرة وملعقة ماء ورد، وتأكدي من خلط المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك، هذه الوصفة تحتاج لتكرارها 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة.
كما يمكنك خلط القهوة مع زيت الزيتون والسكر، لتقشير البشرة بسهولة بدلًا من مستحضرات التجميل غالية الثمن والتي لا تؤدي لنتائج سريعة.
الشعر
كما يمكنك الاهتمام بشعرك من خلال ترطيبه بشكل منتظم، ووضع الزيوت الطبيعية عليه والتي تساعد في تقوية الشعر وتغذيته بدلًا من كريمات التصفيف والسشوار والمكواة التي تضر فروة الرأس وتتسبب في تساقطه.
مشاهدة التليفزيون
استغلي الوقت الذي تجلسين فيه بمفردك، وشاهدي الأفلام التي تحبينها في هدوء، فالكثير من الأمهات يواجهن مشكلة شغب الأطفال وحبهم للكرتون، وبالتالي لا يجدن وقتا لمشاهدة المسلسلات والأفلام التي يحببنها.