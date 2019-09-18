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استغلي ذهاب طفلك للمدرسة ومارسي هذه الأنشطة

يمكنك استغلال الوقت الذي يذهب فيه طفلك للمدرسة، والخروج مع أصدقائك لمطعم وتناول وجبة الغداء أو مشروب منعش، للتخلص من الضغوط والتعب الذي تتعرضين له في المنزل
تحرير:آية أشرف ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
حمام مغربي في المنزل
حمام مغربي في المنزل
تواجه أغلب السيدات الكثير من الضغوط في المنزل، بداية من الأعمال المنزلية المطلوبة منها إلى تربية الأطفال ومساعدتهم على الدراسة، ومع بداية الدراسة يزداد الأمر تعقيدا، إذ تحتاج ربة المنزل إلى الاستيقاظ مبكرًا ومساعدتهم على ارتداء ملابسهم والذهاب للمدرسة أو الحضانة، ثم العودة للقيام بالأعمال المنزلية وإعداد الوجبات الشهية التي تساعدهم على المذاكرة. في السطور التالية نساعد كل ربة منزل أو سيدة في كيفية استغلال الوقت الذي يذهب فيه الأطفال للمدرسة، والتنسيق بين المنزل والاهتمام بالنشاطات الشخصية.
النظافة الشخصية احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية، فكثير من الأمهات تتجاهل الاهتمام بنفسها في ظل وجود أطفال معها، فلا تقوم بالاهتمام بعمل تسريحات جديدة لشعرها، أو القيام بوصفات طبيعية لبشرتها تخلصها من التجاعيد والهالات السوداء والحبوب، فالبشرة تتأثر بالأوساخ التي تكون في الشارع، وأيضًا بالوقوف وقتا
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فوائد-ركوب-الدرجات

تعزز من صحة القلب.. لركوب الدراجات فوائد

الرياضة بشكل عام تقدم لك الكثير من الفوائد المهمة، بدايةً من الحصول على جسم رشيق، إضافة إلى فقدان الوزن بشكل صحي وسريع؛ لذا ينصح بأخذ التمرينات الرياضية كروتين يومي، فعند التقدم في العمر ستجد تأثير ذلك واضحًا؛ فمثلا عند بلوغ 50 عامًا، ستلاحظ أنك تتمتع بحياة صحية، وقادر على التعايش وكأنك في الثلاثينات. ومن الرياضات التي لها شهرة كبيرة، ركوب الدراجات، والذي يتميز بالكثير من الفوائد المهمة؛ مثل التعزيز من صحة القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "bold sky".
الشيخ محمد محمد الفحام

في مثل هذا اليوم.. ولد شيخ الأزهر الأسبق محمد الفحام

في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1894: ولد الإمام الأكبر محمد محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر الأسبق. وفي عام 1851: الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايمز. وفي عام 1906: إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونج كونج يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة. وفي عام 1932: مملكة نجد والحجاز تصبح المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

للحفاظ على صحة طفلك.. توقف عن استخدام «المشاية»

عند إنجاب الطفل الأول، يشعر الآباء بالحيرة فيما يتعلق بالطعام الذي يجب أن يتناوله على حسب الفئة العمرية، إضافة إلى التطعيمات الخاصة به، وحتى الألعاب تكون بضوابط محددة، عند الذهاب للتسوق وشراء بعض الألعاب لطفلك، ستجد مرفق عليها جملة "صالحة حتى ثلاث سنوات" وهكذا، إضافة إلى ذلك ينصح بتجنب الجلوس المستمر أمام التليفزيون، وبالنسلبة للألعاب التي تحتوي بداخلها على بطاريات صغيرة، فيجب الانتباه جيدًا حتى لا يبتلعها الطفل، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
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