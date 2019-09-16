انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

كسر بخط مياه رئيسي بالفيوم

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المياه انقطعت بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط مياه 6 بوصات بمحيط مستشفى الفيوم العام، ما أدى إلى إغراق الشارع، ومن ثم تم قطع المياه حتى الانتهاء من إصلاح العطل، وشفط المياه من الشوارع. وأشار درة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي عزبة