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انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
كسر بخط مياه رئيسي بالفيوم
كسر بخط مياه رئيسي بالفيوم
تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المياه انقطعت بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط مياه 6 بوصات بمحيط مستشفى الفيوم العام، ما أدى إلى إغراق الشارع، ومن ثم تم قطع المياه حتى الانتهاء من إصلاح العطل، وشفط المياه من الشوارع. وأشار درة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي عزبة
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (4)

شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
الصادرات-المصريه

ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
.3-وزراء-يجتمعون-ببورسعيد-لمناقشة-ميكنة-التأمين-الشامل (2)

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
فاتورة-كهرباء

كيف تُحصل الكهرباء 11 مليار جنيه متأخرات لدى المياه؟

مع إقرار الزيادة السادسة لشرائح فواتير الكهرباء، مطلع يوليو الماضي، وتحصيل الفواتير بالزيادات بداية من شهر أغسطس الماضي، خيمت حالة من الغضب على جميع المتعاملين مع وزارة الكهرباء، سواء كانوا من القطاع المنزلي أو الحكومي بكل الهيئات الحكومية، إلا أن الوزارة بدأت في تفعيل مبدأ العقاب على المحصلين في حالة التراخي عن تحصيل فواتير القطاع المنزلي، ولكن كيف تُحصل الكهرباء فواتيرها لدى الجهات الحكومية، لا سيما لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كونها كبرى الجهات المدينة لوزارة الكهرباء؟
مياه (2)

قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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