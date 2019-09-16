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نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

رأى العديد من المراقبين أن نسبة المشاركة المتمثلة في 45 في المئة مقابل 63 في المئة المسجلة في عام 2014، تعكس قلة اهتمام أو بالأحرى امتعاض التونسيين من السياسة
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
قيس والقروي
قيس والقروي
توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
خطف المرشح للرئاسة التونسية، قيس سعيد، الأضواء، بتصدره النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ليذهب وفق تقديرات إلى جولة حاسمة في مواجهة رجل الأعمال نبيل القروي الذي يخوض السباق الرئاسي من خلف القضبان. وتفاعلت الصحف والمواقع التونسية مع الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 45 في المئة، وسط عزوف
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محمود-عباس (2)

فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
بوتين (1)

بوتين يصل تركيا للمشاركة بالقمة الثلاثية حول سوريا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية "أنقرة"، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني؛ لبحث ملفات الأزمة السورية. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، "ستركز القمة على سبل تسوية الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية، كما سيبحث الزعماء الثلاثة الوضع الإنساني، وقضايا مساعدة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا". وسيعقد الرئيس الروسي قبل انطلاق القمة الثلاثية، لقاءً منفصلًا مع كل من نظيريه التركي والإيراني، يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
صحف سعودية

صحف عربية: تونس للإعادة والسعودية تلجأ لمخزون النفط

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس أمس، ولا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية تتصدر عناوين الصحف، وتناولت أيضا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "تونس: انتخابات الرئاسة تسير نحو جولة إعادة"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.
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صحف سعودية

صحف عربية: تونس للإعادة والسعودية تلجأ لمخزون النفط

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس أمس، ولا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية تتصدر عناوين الصحف، وتناولت أيضا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "تونس: انتخابات الرئاسة تسير نحو جولة إعادة"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%.
انتخابات- تونس (2)

بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.
انتخابات-تونس (1)

تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
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