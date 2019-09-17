هل تحتوي المياه على أي سعرات حرارية؟

نستطيع أن نقول إن المياه خالية تمامًا من السعرات الحرارية، ويمكن تناولها بالقدر الذي ترغب به، وإذا شعرت بالملل من عدم قدرتك لبلوغ الكميات المتطلبة منها، تناول العصائر.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد المياه

هل سمعت عن دايت الماء؟ بعض خبراء التغذية ينصحون دائمًا بتناول كوب من الماء في الصباح قبل تناول الطعام، من أجل فقدان الوزن بشكل سريع وصحي، كما إن المياه تزيد من معدلات الترطيب في الجسم، وتحافظ على إتمام الوظائف الحيوية، ويعزز من صحة البشرة، إضافة إلى إنه يؤثر على المخ والحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى، إضافة إلى ذلك، يحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، وينظم من درجة حرارة الجسم، ولكن هل توجد سعرات حرارية في الماء؟، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".

تعتبر كلمة السعرات الحراية هي الأكثر استخدامًا الآن، عند الحديث عن المشكلات المتعلقة بالصحة، ولكن لم هذه السعرات الحرارية هامة بشكل كبير، ومحور حديث الراغبين في فقدان الوزن، ولكن لا داعي من الشعور بالقلق، بشأن السعرات الحرارية، فما هي إلا طاقة نحصل عليها عند استهلاك أنواع مختلفة من الطعام، و مثل ما