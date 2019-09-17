هل تحتوي المياه على أي سعرات حرارية؟

نستطيع أن نقول إن المياه خالية تمامًا من السعرات الحرارية، ويمكن تناولها بالقدر الذي ترغب به، وإذا شعرت بالملل من عدم قدرتك لبلوغ الكميات المتطلبة منها، تناول العصائر.
هل سمعت عن دايت الماء؟ بعض خبراء التغذية ينصحون دائمًا بتناول كوب من الماء في الصباح قبل تناول الطعام، من أجل فقدان الوزن بشكل سريع وصحي، كما إن المياه تزيد من معدلات الترطيب في الجسم، وتحافظ على إتمام الوظائف الحيوية، ويعزز من صحة البشرة، إضافة إلى إنه يؤثر على المخ والحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى، إضافة إلى ذلك، يحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، وينظم من درجة حرارة الجسم، ولكن هل توجد سعرات حرارية في الماء؟، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
تعتبر كلمة السعرات الحراية هي الأكثر استخدامًا الآن، عند الحديث عن المشكلات المتعلقة بالصحة، ولكن لم هذه السعرات الحرارية هامة بشكل كبير، ومحور حديث الراغبين في فقدان الوزن، ولكن لا داعي من الشعور بالقلق، بشأن السعرات الحرارية، فما هي إلا طاقة نحصل عليها عند استهلاك أنواع مختلفة من الطعام، و مثل ما
تعتبر كلمة السعرات الحراية هي الأكثر استخدامًا الآن، عند الحديث عن المشكلات المتعلقة بالصحة، ولكن لم هذه السعرات الحرارية هامة بشكل كبير، ومحور حديث الراغبين في فقدان الوزن، ولكن لا داعي من الشعور بالقلق، بشأن السعرات الحرارية، فما هي إلا طاقة نحصل عليها عند استهلاك أنواع مختلفة من الطعام، و مثل ما تُدار السيارات بوقود، الجسم أيضًا يحتاج إلى معدلات عالية من الطاقة لكي تسير الوظائف الحيوية على أكمل وجه، وبالتالي يجب اختيار نظام غذائي صحي، يساعدنا في الحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فقط، ومن أهم العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن نتناولها يوميًا: البروتين والدهون والكربوهيدرات، من المعروف أن جرام واحد من الدهون والبروتين والكربوهيدرات يمثل تسعة وأربعة سعرات حرارية على التوالي.
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نعلم جيدًا إن المياه خالية تمامًا من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، لا تحتوي على أي سعرات حرارية على الإطلاق، إضافة إلى ذلك، نعي جيدًا إن الماء يمدنا بفوائد لا حصر لها، وأكثرها أهمية إنها تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، ولكن لأن المياه لا تحتوي على أي سعرات حرراية على الإطلاق، لا يعني ذلك إنها لا تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له.
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في الواقع تساعد المياه بشكل كبير على نقل الطاقة الناتجة من الطعام إلى الخلايا في الجسم، وبالرغم إن المياه لا تحتوي على أي سعرات حرارية على الإطلاق، تساعد في نقل السعرات الحرارية المتطلبة إلى جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، وتساعد أيضًا في حرق العديد منهم، لذا ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء يوميًا؛ لفقدان الوزن.
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إضافة إلى ذلك، استهلاك المياه الباردة يحرق السعرات الحرارية أسرع، بجانب حرق السعرات الحرارية ، يساعد الماء أيضا في التخلص من النفايات في الجسم، كما تقوم المياه بتصفية السموم في الكلى، الماء ضروري أيضًا لحرق الدهون المخزنة في الجسم، وبالتالي ، لكي لا تسبب السعرات الحرارية أي تأثير على الوزن، لذا اجعل الماء أفضل صديق لك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لمراقبة الوزن، ولن تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية.
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نستطيع أن نقول إن المياه خالية تمامًا من أي سعرات حرارية، ويمكن تناولها بالقدر الذي ترغب به، وإذا شعرت بالملل من عدم قدرتك على بلوغ الكميات المتطلبة من المياه، يمكنك تناول العصائر الطازجة دون وضع سكر، على سبيل المثال عصير البرتقال والليمون والجوافة وعصير الفواكه، جميعها تمنحك بالعديد من العناصر الغذائية المتمثلة في المعادن والفيتامينات، وفي نفس الوقت تمد جسمك بالمعدلات المتطلبة من المياه؛ لأجل حماية الصحة العامة للجسم والبشرة والشعر، لأن نقص معدلات المياه في الجسم قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، إذ اجعل الماء روتين يومي لك.
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