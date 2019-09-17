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هل تحتوي المياه على أي سعرات حرارية؟

نستطيع أن نقول إن المياه خالية تمامًا من السعرات الحرارية، ويمكن تناولها بالقدر الذي ترغب به، وإذا شعرت بالملل من عدم قدرتك لبلوغ الكميات المتطلبة منها، تناول العصائر.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد المياه
فوائد المياه
هل سمعت عن دايت الماء؟ بعض خبراء التغذية ينصحون دائمًا بتناول كوب من الماء في الصباح قبل تناول الطعام، من أجل فقدان الوزن بشكل سريع وصحي، كما إن المياه تزيد من معدلات الترطيب في الجسم، وتحافظ على إتمام الوظائف الحيوية، ويعزز من صحة البشرة، إضافة إلى إنه يؤثر على المخ والحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى، إضافة إلى ذلك، يحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، وينظم من درجة حرارة الجسم، ولكن هل توجد سعرات حرارية في الماء؟، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
تعتبر كلمة السعرات الحراية هي الأكثر استخدامًا الآن، عند الحديث عن المشكلات المتعلقة بالصحة، ولكن لم هذه السعرات الحرارية هامة بشكل كبير، ومحور حديث الراغبين في فقدان الوزن، ولكن لا داعي من الشعور بالقلق، بشأن السعرات الحرارية، فما هي إلا طاقة نحصل عليها عند استهلاك أنواع مختلفة من الطعام، و مثل ما
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بروتين الصويا

هل بروتين الصويا جيد أم ضار من أجل صحتك؟

يُعد بروتين الصويا أحد المكونات الأكثر شيوعًا في المنتجات الغذائية المختلفة، فعند رؤيتك للملصق الموجود على المنتجات الغذائية، ستجد بروتين الصويا في قائمة المكونات، ومع ذلك، كان هناك العديد من النقاشات التي تحيط بالمزايا والمخاطر المرتبطة باستهلاك بروتين الصويا، فمن المهم معرفة هل هو مضر أو جيد لصحتك. بروتين الصويا هو عزل بروتين مشتق من فول الصويا من خلال التخلص من الدهون الموجودة في فول الصويا، وعزل البروتين الذي يُعد مصدرًا جيدًا لتغذية النباتيين والأشخاص الذين لديهم نمط حياة معين، وذلك حسبما ذكر موقع Organic Facts.
البامية

تناول القرع والبامية للحفاظ على المغنسيوم في الجسم

يعد المغنسيوم من أكثر المعادن التي تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يعمل على الوقاية من مرض السكري، ويخفف من حدة الصداع النصفي، وبالنسبة للقلب، يعمل بفاعلية كبيرة على التعزيز من صحة القلب، كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، بجانب تخفيف القلق، ويُنصح دائمًا بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن؛ مثل السبانخ والبروكلي والقرع، كما يمكنك تناول مكملات غذائية غنية بهذا المعدن. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily health post".
فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
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فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
التسوق والرياضة

لخسارة الوزن.. عليك حمل حقائب التسوق وصعود السلالم

العديد من الأشخاص لا يحبون ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، ويشعرون بالملل الدائم، وفي مثل هذه الحالات يحاول خبراء التغذية والرياضة البحث عن حلول تساعد على فقدان الوزن، والحفاظ على رشاقة الجسم، وفي نفس الوقت تكون طرقا مبتكرة ويمكنك ممارستها في أثناء اليوم؛ على سبيل المثال، رياضة المشي تعد من أفضل ما يمكن أن تمارسه لتقوية العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، كما أن حمل الحقائب في أثناء التسوق بمنزلة رياضة مناسبة للتخلص من الوزن الزائد، نقلا عن "daily mail".
المياه-المعدنية

المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
إصابات-تحدث-في-الجييم

التهاب الأوتار والكاحل| إصابات «الجيم» بالغة الخطورة

ممارسة التمرينات الرياضية من أهم ما يجب القيام به؛ من أجل الحصول على جسم رشيق خالي من الأمراض، إضافة إلى زيادة شعور الثقة بالنفس، وبالنسبة لفقدان الوزن، تساعد التمرينات الرياضية في التخلص من الدهون المتراكمة في أي مكان من الجسم وخاصة منطقتي البطن والفخذين، ولكن الإفراط في الممارسة من المحتمل أن يعرضك لبعض من المشكلات الصحية، وقد يصل الأمر إلى إصابات بالغة مثل التهاب الأوتار، وكسر في الركبة، وآلام بالغة في القدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health24".
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