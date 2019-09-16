جريمة

اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
مستشفى - صورة أرشيفية
مستشفى - صورة أرشيفية
شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد حدوث حالات اختناق بين عمال مصانع ملابس بمنطقة كوم أوشيم، نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المصانع المجاورة، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من العمال بحالة اختناق. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصنع، وتم نقل
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حريق- بورشة- أحذية (3)

9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.
حريق-هائل-يثير-ذعر أهالى-طريق-بلتان طوخ (1)

نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
العاب-نارية

إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.
قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
إطلاق-نار (3)

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
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