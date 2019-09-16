اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

مستشفى - صورة أرشيفية

شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد حدوث حالات اختناق بين عمال مصانع ملابس بمنطقة كوم أوشيم، نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المصانع المجاورة، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من العمال بحالة اختناق. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصنع، وتم نقل