اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
مستشفى - صورة أرشيفية
شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد حدوث حالات اختناق بين عمال مصانع ملابس بمنطقة كوم أوشيم، نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المصانع المجاورة، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من العمال بحالة اختناق.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصنع، وتم نقل
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد حدوث حالات اختناق بين عمال مصانع ملابس بمنطقة كوم أوشيم، نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المصانع المجاورة، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من العمال بحالة اختناق.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي طامية وسنورس، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما خرجت 3 حالات لتحسن صحتهم.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، كما انتقلت لجنة من البيئة والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للتأكد من مصدر تسرب الغاز.
اقرأ أيضا| تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية