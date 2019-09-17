«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

حتى الآن، لا يوجد علاج محدد للمشي أثناء النوم، ولكن إذا كنت تعاني من الأعراض فيجب عليك التحدث مع طبيبك أو إخصائي النوم حول طرق الوقاية قبل الإصابة بالاضطراب
في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم.
أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة.
قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
نتيجة هذا الاضطراب، قد يصاب بعض الأشخاص بالذعر أثناء النوم كما لو أنهم يحاولون الهروب من الأعداء الوهميين، ، وذلك حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
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ما يحدث عند المشي أثناء النوم
قد يقوم بعض الأشخاص الذين يمشون أثناء النوم بأصوات غريبة كما لو
نتيجة هذا الاضطراب، قد يصاب بعض الأشخاص بالذعر أثناء النوم كما لو أنهم يحاولون الهروب من الأعداء الوهميين، ، وذلك حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
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ما يحدث عند المشي أثناء النوم
قد يقوم بعض الأشخاص الذين يمشون أثناء النوم بأصوات غريبة كما لو كانوا يحاولون التحدث عندما يحاول شخص ما خنقهم، كما قد تنتهي بعض الليالي بالعنف.
أسباب المشي أثناء النوم
1- الإجهاد المزمن
على الرغم من عدم تأكيد أن الإجهاد قد يكون سببا في حدوث المشي أثناء النوم، ولكن وفقا للدراسات الحديثة وجدت الكثير منها أنه سبب في وجود هذا الاضطراب لدى البالغين والصغار.
2- قلة النوم
يقول خبراء الصحة إن هذا الاضطراب يتم ملاحظته في الغالب عند الأشخاص الذين يعانون من الحرمان الشديد من النوم والأرق.
3- تعاطي الأدوية أو المخدرات
تعاطي المخدرات أو تناول بعض الأدوية الضارة قد يؤدي إلى مشكلة المشي أثناء النوم، كما أن الإفراط في تناول المهدئات قد يكون سببا أيضا.
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4- مشكلات في القلب
الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب هم الأكثر عرضة للمشي أثناء النوم، ولكن حتى الآن يحاول العلماء معرفة ما وراء العلاقة بينهما.
5- الشعور بالهلع
الكثير من المشكلات النفسية التي يعاني منها الأشخاص لها دور في حدث اضطراب المشي أثناء النوم، خاصة لمن يعانون من نوبات الهلع.
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6- توقف التنفس أثناء النوم
هناك حالة طبية تُعرف باسم توقف التنفس أثناء النوم مرتبطة أيضًا بالسير أثناء النوم ولم يتم اكتشاف الأسباب بالكامل بعد.
هل هناك علاج للمشي أثناء النوم؟
حتى الآن، لا يوجد علاج محدد للمشي أثناء النوم، ولكن إذا كنت تعاني من الأعراض فيجب عليك التحدث مع طبيبك أو إخصائي النوم حول طرق الوقاية قبل الإصابة بالاضطراب.
وكن مستعدا للمناقشة مع طبيبك أو طبيب الأطفال في أي عوامل، مثل التعب أو الدواء أو الإجهاد، والتي قد تسبب الأعراض.
قد يتضمن علاج المشي أثناء النوم عند البالغين التنويم المغناطيسي، حيث هناك العديد من الحالات التي نجح فيها مرضى المشي أثناء النوم في علاج أعراضهم بالتنويم المغناطيسي وحده.
كما أن العلاجات الدوائية مثل المنومات المهدئة أو مضادات الاكتئاب كانت مفيدة في الحد من حالات المشي أثناء النوم لدى بعض الناس.
طرق التعامل مع الأشخاص المعرضين للمشي أثناء النوم
نظرًا لأن الحرمان من النوم يساهم غالبًا في المشي أثناء النوم، فقد يكون من المفيد زيادة الوقت المحدد للنوم، كما يوصي الخبراء بوضع روتين منتظم ومريح قبل النوم للتعامل مع المشي أثناء النوم.
ويُعد إنشاء بيئة نوم آمنة أمرًا بالغ الأهمية لمنع الإصابة أثناء نوبات المشي أثناء النوم، فعلى سبيل المثال، إذا كان طفلك يمشي أثناء نومه، فلا تخصص له سريرا مرتفعا، كما يجب إزالة الأشياء الحادة أو القابلة للكسر خاصة من السرير، كما يجب إغلاق الأبواب والنوافذ.