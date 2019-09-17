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«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

حتى الآن، لا يوجد علاج محدد للمشي أثناء النوم، ولكن إذا كنت تعاني من الأعراض فيجب عليك التحدث مع طبيبك أو إخصائي النوم حول طرق الوقاية قبل الإصابة بالاضطراب
تحرير:فيروز ياسر ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
المشي أثناء النوم
المشي أثناء النوم
في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
نتيجة هذا الاضطراب، قد يصاب بعض الأشخاص بالذعر أثناء النوم كما لو أنهم يحاولون الهروب من الأعداء الوهميين، ، وذلك حسبما ذكر موقع Boldsky.com. اقرأ أيضا: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل ما يحدث عند المشي أثناء النوم  قد يقوم بعض الأشخاص الذين يمشون أثناء النوم بأصوات غريبة كما لو
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السهر-والنوم-متأخر (1)

«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الارق

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات. تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.
اليوجا الساخنة

اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
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الارق

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات. تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.
البطن

دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله. قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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