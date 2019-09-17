«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

حتى الآن، لا يوجد علاج محدد للمشي أثناء النوم، ولكن إذا كنت تعاني من الأعراض فيجب عليك التحدث مع طبيبك أو إخصائي النوم حول طرق الوقاية قبل الإصابة بالاضطراب

تحرير:فيروز ياسر ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.

نتيجة هذا الاضطراب، قد يصاب بعض الأشخاص بالذعر أثناء النوم كما لو أنهم يحاولون الهروب من الأعداء الوهميين، ، وذلك حسبما ذكر موقع Boldsky.com. اقرأ أيضا: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل ما يحدث عند المشي أثناء النوم قد يقوم بعض الأشخاص الذين يمشون أثناء النوم بأصوات غريبة كما لو