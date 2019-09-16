9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

السيطرة على حريق بورشة أحذية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.

وتمكنت نحو 9 سيارات تم الدفع بها إلى موقع الحريق، من السيطرة على النيران، بينما لم تمتد آثار الحريق إلى مبنى كنيسة الدبانة التاريخي الملاصق للمبنى محل الحريق. تم عمل ستارة مائية أمام مبنى الكنيسة الملاصق للمبنى الواقع به الحريق، بينما تم إخلاء العقار محل الحريق والمكون من 3 طوابق من قاطنيه وقطع المرافق