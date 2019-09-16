مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بتمديد ارتباط اللاعب مع الإدارة بعقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.. وأعرب دي خيا، عن سعادته بعد توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وقال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أقضي ثمانية سنوات في هذا النادي العظيم، وأن أحصل على فرصة لإكمال مسيرتي هنا".

وأضاف الحارس الإسباني: "لم أكن أتخيل أن ألعب أكثر من 350 مباراة مع مانشستر منذ وصولي هنا، والآن مستقبلي محسوم مع النادي، وأريد مساعدة الفريق على تحقيق البطولات، وأظن أننا قادرون على هذا والفوز بالألقاب مجدداً". واتم دي خيا: "ما زال لدي الشعور بأني قادر على تحقيق الكثير في النادي، وواثق في قدرة النادي