رياضة

مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
دي خيا
دي خيا
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بتمديد ارتباط اللاعب مع الإدارة بعقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.. وأعرب دي خيا، عن سعادته بعد توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وقال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أقضي ثمانية سنوات في هذا النادي العظيم، وأن أحصل على فرصة لإكمال مسيرتي هنا".
وأضاف الحارس الإسباني: "لم أكن أتخيل أن ألعب أكثر من 350 مباراة مع مانشستر منذ وصولي هنا، والآن مستقبلي محسوم مع النادي، وأريد مساعدة الفريق على تحقيق البطولات، وأظن أننا قادرون على هذا والفوز بالألقاب مجدداً". واتم دي خيا: "ما زال لدي الشعور بأني قادر على تحقيق الكثير في النادي، وواثق في قدرة النادي
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احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
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خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية، وقال الاتحاد: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة"، وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، وأحمد عبد الله، عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية، ممثلين عن مصر.
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قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
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باريس - مانشستر يونايتد‎ (3)

يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
سانشيز (1)

سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
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